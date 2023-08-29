Понад 50%: який предмет на НМТ-2023 обрала більшість абітурієнтів

52,6% абітурієнтів обрали історію України третім предметом на національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2023 році.

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

– Цього року ми мали 288 935 зареєстрованих учасників оцінювання. Цей показник є значно вищим за минулорічний. Це означає, що українці повертаються до питання продовження навчання в українських вишах, – сказала вона в ефірі на YouTube-каналі УЦОЯО.

Вакуленко зазначила, що серед предметів на вибір, які абітурієнти складали в рамках НМТ, після історії України (52,55%) йшли англійська мова (29,61%), біологія (13,67%), фізика (2,02%), хімія (1,19%), німецька, французька та іспанська мови (менш як 1%).

До речі, за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 3 794 абітурієнти отримали 200 балів хоча б з одного предмета, а 50 із них отримали 200 балів з усіх трьох предметів.

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