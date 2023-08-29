У Києві прощаються з легендарним пілотом Джусом

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві сьогодні прощаються з Андрієм Пільщиковим – легендарним пілотом на псевдо Джус, який разом з двома іншими льотчиками загинув 25 серпня в авіатрощі на Житомирщині.

На церемонії присутні мама льотчика, його дівчина Меланія Подоляк, друзі, колеги, а також командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Слідство розглядає три версії авіакатастрофи у Житомирській області, під час якої загинули три українські пілоти – В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (Джус).

Йдеться про технічну несправність літаків, помилку пілотів та порушення під час організації польотів.

29 серпня загиблим пілотам посмертно присвоєно військові звання: майорам Вячесляву Мінці та Сергію Проказіну – підполковник, а капітанові Андрію Пільщикову – майор.

Фото: Антон Геращенко

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