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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У школах Києва можуть запровадити другу зміну, але не для всіх

школярі
Фото: Depositphotos

У деяких школах Києва можуть запровадити другу зміну або змішану систему навчання через меншу кількість місць в укриттях та багатьох охочих навчатися. Водночас така система стосуватиметься лише учнів старших класів.

Про це розповів заступник голови КМВА Валентин Мондриївський, повідомила пресслужба КМВА.

Він розповів, що батьки 240 тис. киян шкільного віку погодилися на навчання своїх дітей офлайн із першого вересня, а кількість таких батьків зросла у 2,5 раза у порівнянні з 2022 роком.

– На сьогодні 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тис. місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, діятиме змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму, як друга зміна, або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – лише для учнів старших класів, – наголосив Мондриївський.

За його словами, початкова школа буде навчатися виключно офлайн, бо це йдеться не лише про “інше засвоєння матеріалу, а й можливість обом батькам працювати на своїй основній роботі”.

Мондриївський додав, що Київрада виділила 550 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти, ще 61 млн грн було направлено на будівництво нових укриттів.

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школа діти за партами

Джерело: КМДА
Київ, КМДА, Освіта в Україні, Школа
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