Рустем Умєров – що відомо про очільника Фонду державного майна

Новим міністром оборони України може стати нинішній очільник Фонду державного майна Рустем Умєров. Ймовірно, чинного очільника МО Олексія Резнікова призначать послом до Великої Британії.

Про це першим повідомив перший заступник очільника Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За його словами, ротація в Міноборони відбудеться наступного тижня.

Що відомо про очільника Фонду державного майна Рустема Умєрова, його біографія та факти з життя – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Рустем Умєров – біографія

Рустем Енверович Умєров – це український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження.

Він народився в 1982 році в Самарканді Узбецької РСР, в сім’ї вихідців з Алушти (Крим, Україна). Етнічний кримський татарин і мусульманин.

Батько — Енвер Умєров, який був інженером-технологом. А мати — Мер’єм Умєрова, інженер-хімік. Старший брат – Аслан Омєр Киримли.

18 травня 1944 року родину Умєрових насильно депортували разом з усім кримськотатарським народом до Сибіру і Центральної Азії. Після 50 років, на початку 1990-х років, родина Умєрових змогла повернутися на свою батьківщину. У 2015 році Верховна Рада визнала цю депортацію геноцидом кримськотатарського народу.

Рустем Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. Стипендіат за Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США.

Має диплом бакалавра за спеціальністю економіка. Здобув диплом магістра за спеціальністю фінанси у Національній академії управління.

Народний депутат України дев’ятого скликання (з 2019 до 2022 року). Рустем Умєров очолює Фонд державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Він був заступником керівника постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи до призначення очільником ФДМУ. З грудня 2020 року був співголовою депутатського об’єднання Кримська платформа у Верховній Раді.

Ініціатор законопроєкту зі скасування вільної економічної зони Крим. Рустем Умєров одружений та виховує трьох дітей.

Робота Умєрова, спрямована на деокупацію Криму

У грудні 2020 року у Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання Кримська платформа. Рустем Умєров був обраний співголовою об’єднання. Він комунікує з державними органами України в питаннях обміну кримських політв’язнів та військовополонених.

У 2017 році Рустем Умєров сприяв звільненню двох політв’язнів Кремля — кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умєрова.

У березні 2020 року Рустем Умєров ініціював парламентські слухання з деокупації, реінтеграції Криму та Севастополя. Вони були спрямовані на напрацювання єдиного стратегічного документу, який є частиною Стратегії розвитку України-2030.

У вересні 2020 року Умєров увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополя, створену при РНБО. Його кандидатуру підтримав парламентський Комітет з прав людини.

Один з авторів законопроєкту, який встановлює процедуру визнання особою без громадянства. Він дає можливість таким людям отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України. Він вступив у дію 18 липня 2021 року.

У серпні 2021 року указом президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом За заслуги III ступеня.

Фото: Рустем Умєров

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.