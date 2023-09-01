Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нових обмежень на отримання субсидій не передбачається – Мінсоцполітики

тарифи комуналка
Фото: Факти ICTV

Щодо надання житлових субсидії жодних змін, які б унеможливили для когось отримання такої допомоги, не передбачається, запевняє заступниця міністра соціальної політики Дарини Марчак.

– Навпаки, ми розуміємо, що у зв’язку з підвищенням тарифів навесні цього року може буде збільшення видатків. Ми разом з Мінфіном проводимо розрахунки, яка сума коштів потрібна наступного року для підтримки громадян через механізм субсидій, – сказала вона в ефірі Українського радіо.

За її словами, наразі немає підстав для хвилювань – гроші будуть, субсидії виплачуватимуться, жодних обмежень не планується.

Марчак також наголосила, що механізм виплат також не змінився, тобто від тих громадян, які мають оформлені субсидії, не вимагається жодних дій.

– Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилися і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоб родина не сплачувала за ЖКП більше, – додала вона.

У червні Кабмін встановив спрощений порядок оформлення субсидій, за яким уже не потрібно збирати численні довідки.

Читайте також
В один клік: Кабмін ще більше спростив оформлення житлових субсидій
Гроші, гривні, виплати, податки

Джерело: Українське радіо

Комунальні платежі, Міністерство соцполітики, Соціальні виплати, Субсидії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи буде індексація пенсій у березні 2024 – відповідь Мінсоцполітики
пенсія гроші
За рік кількість ВПО збільшилася на 300 тис. осіб – Верещук
Нових обмежень на отримання субсидій не передбачається – Мінсоцполітики
Частині переселенців скасують виплати: що зміниться для ВПО у вересні
пенсія гроші
Пільги на комунальні послуги для УБД 2023: як отримати та що знадобиться
Нових обмежень на отримання субсидій не передбачається – Мінсоцполітики
Матеріальна допомога на оздоровлення 2023: що це таке та хто може отримати виплату
Нових обмежень на отримання субсидій не передбачається – Мінсоцполітики

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
Нових обмежень на отримання субсидій не передбачається – Мінсоцполітики
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)
Нових обмежень на отримання субсидій не передбачається – Мінсоцполітики
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)
Нових обмежень на отримання субсидій не передбачається – Мінсоцполітики
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (01.09.2023)
Нових обмежень на отримання субсидій не передбачається – Мінсоцполітики
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь