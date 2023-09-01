Нових обмежень на отримання субсидій не передбачається – Мінсоцполітики

Щодо надання житлових субсидії жодних змін, які б унеможливили для когось отримання такої допомоги, не передбачається, запевняє заступниця міністра соціальної політики Дарини Марчак.

– Навпаки, ми розуміємо, що у зв’язку з підвищенням тарифів навесні цього року може буде збільшення видатків. Ми разом з Мінфіном проводимо розрахунки, яка сума коштів потрібна наступного року для підтримки громадян через механізм субсидій, – сказала вона в ефірі Українського радіо.

За її словами, наразі немає підстав для хвилювань – гроші будуть, субсидії виплачуватимуться, жодних обмежень не планується.

Марчак також наголосила, що механізм виплат також не змінився, тобто від тих громадян, які мають оформлені субсидії, не вимагається жодних дій.

– Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилися і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоб родина не сплачувала за ЖКП більше, – додала вона.

У червні Кабмін встановив спрощений порядок оформлення субсидій, за яким уже не потрібно збирати численні довідки.

Джерело: Українське радіо

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