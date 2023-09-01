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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Для вчителів та малозабезпечених дітей вже закупили 160 тис. гаджетів

діти з гаджетами
Фото: Depositphotos

Якщо припустити, що ніхто з українських школярів не має гаджетів для реалізації програми Мрія, яку сьогодні презентував президент України Володимир Зеленський, потрібно близько $1 млрд. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив міністр освіти та науки України  Оксен Лісовий.

Він зазначив, що для такої масштабної програми це не такі вже й великі кошти. 

– Теоретично, для такої національної великої програми кошти знайти можна, залучивши донорів та партнерів, а також кошти з державного бюджету, – сказав міністр. 

Лісовий розповів, що більшість українських дітей вже мають гаджети, зокрема смартфони, планшети або ноутбуки. 

– Тому перш за все ми, звичайно, сфокусуємося на соціальних категоріях, на тих, хто потребує гаджетів вже зараз і вже сьогодні, в кого їх немає зовсім. Тут уже програма діє. Ми з донорами закупили понад 160 тис. гаджетів. 94 тис. для вчителів, 35 тис. для школярів уже роздали, ще 40 тис. гаджетів ми очікуємо, що до кінця року будуть нам надані нашими партнерами, і вони також будуть роздані дітям соціально незахищених категорій, – зазначив міністр освіти. 

додаток Мрія

Фото: Офіс президента

Раніше ми розповідали, що в Україні з’явиться мобільний додаток для дітей – він отримав назву Мрія.

Сервіс допоможе дітям отримувати знання з будь-якого куточка планети, і в процесі навчання їм допомагатиме штучний інтелект.

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Дистанційне навчання, додаток, Міносвіти, Мобільний додаток, Оксен Лісовий
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