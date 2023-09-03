Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
У третій декаді вересня, тобто після 20 вересня, в Україні вже можливі перші заморозки, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, загалом перший місяць осені очікується теплим, проте у третій декаді на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості на поверхні ґрунту фіксуватимуться заморозки.
– У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від’ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі, – наголосив Кібальчич.
Синоптик зауважив, що температурне тло поступово знижуватиметься вже з другої декади як вдень, так і вночі. Нічна температура становитиме орієнтовно +6…+13°С, вдень – до +20…+26 °С.
Проте на Півдні ночі будуть теплішими – близько +12…+18 °С, вдень +22…+28 °С.
В Укргідометцентрі раніше також спрогнозували, що вересень буде теплим – середня місячна температура очікується на рівні +15 +19, що на 1-2 градуси перевищує норму для першого місяця осені.
До того ж, за прогнозами синоптиків, буде доволі суха погода, аномальних опадів не передбачається.
Джерело: Метеопрог
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