Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
На Полтавщині знайшли мертвою 14-річну дівчину: що відомо
Верифікація виплат ВПО: Верещук заявила, що до 180 тис. осіб помилково отримують кошти
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати

Перші заморозки
Фото: Pixabay

У третій декаді вересня, тобто після 20 вересня, в Україні вже можливі перші заморозки, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, загалом перший місяць осені очікується теплим, проте у третій декаді на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості на поверхні ґрунту фіксуватимуться заморозки.

– У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від’ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі, – наголосив Кібальчич.

Синоптик зауважив, що температурне тло поступово знижуватиметься вже з другої декади як вдень, так і вночі. Нічна температура становитиме орієнтовно +6…+13°С, вдень – до +20…+26 °С.

Проте на Півдні ночі будуть теплішими – близько +12…+18 °С, вдень +22…+28 °С.

В Укргідометцентрі раніше також спрогнозували, що вересень буде теплим – середня місячна температура очікується на рівні +15 +19, що на 1-2 градуси перевищує норму для першого місяця осені.

До того ж, за прогнозами синоптиків, буде доволі суха погода, аномальних опадів не передбачається.

Джерело: Метеопрог

осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Початок осені порадує теплом: якою буде погода у вересні
Погода на вересень 2023
Коли в Україні спаде спека – дата
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Грози, град та шквали: у десяти областях України – жовтий рівень небезпеки
Гроза, дощ, штормове попередження
У салоні була сім’я з малолітніми дітьми: у Самборі вітер звалив дерево на автівку
У Самборі дерево впало на автомобіль 29 серпня 2023
Коли почнеться похолодання в Україні: прогноз синоптиків
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (03.09.2023)
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (03.09.2023)
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Будемо поруч з Україною до її перемоги: як зустріч в Толедо вплине на перебіг війни
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь