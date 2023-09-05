Законопроєкт №9566: коли набирає чинності та що означає

За час повномасштабної війни до Верховної Ради було внесено безліч різноманітних законів та змін до українського законодавства. Однак не всі вони були однозначно сприйняті суспільством. Наприклад, у соцмережах виникають спірні дописи щодо законопроєкту №9566. Що означає цей документ та коли він набере чинності – читайте у поясненні експерта.

Законопроєкт №9566: про що він

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, законопроєкт №9566 – це документ, який передбачає письмову відмову від призову на військову службу.

Відповідно до нього, військовозобов’язані громадяни, які через релігійні чи особисті переконання письмово відмовляються від призову на військову службу для виконання бойових завдань, можуть бути мобілізовані до місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, на роботу на підприємства оборонного та інших секторів економіки, або до виконання суспільно корисних робіт.

Коли законопроєкт №9566 набере чинності



Поки що, за словами юриста, цей закон перебуває на розгляді Верховної Ради (від 07.08.2023). Тобто наразі він тільки наданий для ознайомлення у Комітет. Термінів для його розгляду поки що немає.

Текст законопроєкту №9566

Закон №9566 by Anna Holishevska on Scribd

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