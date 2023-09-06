Освіта не може бути імітацією чи лазівкою: Лісовий про відстрочку від мобілізації

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів, тому підтримує скасування відстрочки від мобілізації для студенів з 30-річного віку, які отримують ще одну освіту, як пропонується у законопроєкті.

– Моя позиція проста: освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття, – наголосив він.

Лісовий повідомив, що у 2022 році в порівнянні з попереднім на 55 тис. зросла кількість студентів-чоловіків старше за 25 років, серед яких 33 тис. – саме на магістерському рівні.

Глава МОН засуджує такі нечесні способи уникнення мобілізації, які до всього породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти.

– У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту. Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки), – нагадав міністр.

За його словами, право на освіту гарантоване Конституцією, водночас там зазначено, що захист України є обов’язком громадян, тому “шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку – не про чесність і не про гідність”.

Днями у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується запровадити межу за віком для відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних студентів.

Зокрема, йдеться про скасування відстрочки від призову для студенів з 30-річного віку, які отримують ще одну освіту. Не можна буде мобілізувати лише студентів до 30 років, які здобувають чи підвищують рівень освіти.

Фото: МОН

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