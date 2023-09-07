Ідеальні для прогулянок та копання картоплі: прогноз погоди на вихідні

Погода у найближчі вихідні, 9 та 10 вересня, буде теплою, сонячною та сухою, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

– Вікенд, що наближається, буде синоптично чудовим. Для копання картоплі точно ідеальним! Гуляння, дозвілля, робота, що завгодно на відкритому повітрі – на здоровʼя, – запевняє вона.

За її словами, вночі та вранці буде прохолодно, проте вдень температура повітря сягатиме +20…+25 градусів, на північному сході +18…+22, на півдні – до +28.

У Києві на вихідні також сонце, без опадів та +22 градуси.

– Спека, раптом хто скучив, ще оголить плечі й коліна 12-13 вересня. Перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13-15 вересня, – додала Діденко.

До речі, перші заморозки в Україні можливі у третій декаді вересня, тобто після 20 числа.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.