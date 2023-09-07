Зараз немає підстав для обмеження виїзду жінок за кордон – ЗСУ

Наразі немає законних підстав для обмеження виїзду дівчат чи жінок за кордон. Водночас не діє жодної затвердженої процедури, згідно з якою прикордонники могли б перевіряти, чи є українка військовозобов’язаною.

Про це заявив начальник пресслужби командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

Він навів приклад, що зараз в Україні немає технічної можливості перевіряти на пунктах пропуск для виїзду за кордон дипломи усіх жінок, які прямують в іншу країну.

Зараз дивляться

– Ніхто не буде перевіряти диплом усіх жінок на кордоні. Немає такої бази. Якщо керуватися законодавством, навіть маючи необхідний перелік документів, наприклад, їдучи за кордон відпочивати, військовозобов’язаний чоловік не виїжджає за кордон. Але чоловік, який проходить службу в ЗСУ, маючи відпускний квиток, може виїхати за кордон, – пояснив він.

Речник Сухопутних військ ЗСУ стверджує, що наразі у чинному українському законодавстві не прописані правила перетину чи обмеження для перетину кордону військовозобов’язаними жінками. Він припускає, що надалі можуть вносити зміни, щоб затвердити процедуру.

– На цей час немає процедури перевірки на державному кордоні ДПСУ, військовозобов’язана жінка-медик чи ні. Наприклад, їде автобус 40 жінок на відпочинок за кордон. Яким документом передбачено, що ДПСУ має перевірити дипломи? Є обмеження щодо чоловіків, а жінок – не прописано, – зазначив Фітьо.

Жінки, які мають медичну освіту, повинні з 1 жовтня 2023 року ставати на військовий облік у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Українки проходитимуть медичний огляд.

Начальник пресслужби командування Сухопутних військ пояснив, що це необхідно для перевірення мобілізаційного ресурсу. Це передбачено змінами до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, ухваленими Верховною Радою минулого року.

Джерело : Суспільне

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