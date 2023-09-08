Виїзд жінок за кордон з 1 жовтня 2023: всі нюанси та заборони

У мережі поширюється інформація про те, що жінкам, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, обмежать виїзд за кордон. Що зараз відомо про виїзд жінок за кордон з 1 жовтня 2023 – читайте в матеріалі.

Виїзд жінок за кордон з 1 жовтня 2023: як це буде відбуватися – пояснює експерт

За словами юриста Аліни Охтень, ще 30 грудня 2023 року Кабмін ухвалив новий порядок військовозобов’язаних призовників та резервістів. У цій постанові уряд передбачив військовий облік жінок. У новому порядку прописано, що жінки-медики, лікарі, медсестри та фармацевти будуть військовозобов’язаними.

Тобто, всі вони мають стати на військовий облік. Таким чином, під обов’язковий військовий облік підпадають жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей. Ті, що закінчили медичні виші та фармацевтику. Інші жінки, які мають спеціальність, споріднену з військовою, можуть стати на військовий облік за бажанням.

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Виїзд жінок-медиків за кордон: чи заборонений та які зобов’язання ще накладаються

На військовозобов’язаних жінок покладаються ті ж самі зобов’язання, що й на чоловіків. А саме:

ставати на військовий облік;

проходити підготовку до служби;

повідомляти військкомати про зміну місця реєстрації, проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

Тому жінки, які стали на військовий облік, найімовірніше, не зможуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану без отримання спецдозволу.

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