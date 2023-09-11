Наступ ЗСУ йде “на ногах”, БпЛА і ПТРК знизили ефективність бронетехніки – Буданов
Насиченість протитанковими комплексами та дронами-камікадзе знизила ефективність бронетехніки у війні Росії проти України. Водночас погода впливає на бойові дії, тому що в умовах холоду та бруду воювати завжди складніше.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).
– Але подивімося на осінь минулого року, тоді бойові дії ніхто не зупинив. Цього року буде точно так само. Бойові дії та наступ на всіх напрямках продовжуватимуться. Проблеми з колісною технікою є і влітку, гусенична пристосована, – звернув увагу глава української розвідки.
Кирило Буданов пояснив, що велика насиченість переносними протитанковими комплексами та дронами-камікадзе дуже знизила ефективність застосування будь-якої бронетанкової техніки, тому український наступ триває переважно “на ногах”.
Керівник ГУР Міноборони України додав, що так вже відбувалося минулої осені в Бахмуті Донецької області, коли використання військової бронетехніки було мінімальним.
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