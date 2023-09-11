Понад 80% компаній в Україні планують підвищити зарплати в 2024 році – опитування
Переважна більшість опитаних компаній, які працюють в Україні, планують підвищити заробітну плату своїм працівникам у 2024 році.
Про це свідчить дослідження Європейської бізнес асоціації (EBA).
Під час опитування з’ясувалося, що 87% компаній підвищать зарплату співробітникам. Серед них 46% планують підвищення в розмірі до 10%, а 41% – на рівні від 10% до 20%.
Скоротять розмір зарплат лише 1% компаній-учасниць дослідження. Ще 12% залишать його на нинішньому рівні.
Для порівняння, минулого року зарплати підвищували 73% керівників компаній.
Близько половини опитаних компаній (48%) не планують наймати нових працівників у 2024 році, а 12% – збираються скорочувати штат.
Водночас додаткових людей у 2024-му планують наймати 2 із 5 керівників компаній. Минулого року цей показник був вдвічі меншим.
Розвиток бізнесу в 2024-му
Понад половина компаній (58%) очікують на позитивну динаміку розвитку свого бізнесу. Ще 29% хочуть втримати бізнес-показники в 2024 році на нинішньому рівні. А 13% прогнозують негативну динаміку (минулого року таких компаній було 25%).
Більшість керівників розраховують на зростання доходів наступного року (72% очікують приросту в гривні). Падіння доходів у гривні прогнозують 16% опитаний компаній.
У своїх бюджетах на 2024 рік керівники компаній закладають середній курс національної валюти на рівні 41 грн за 1 долар. Такий же курс прогнозують і в Міністерстві фінансів України.
До трійки пріоритетних завдань для Кабінету міністрів бізнес відніс: боротьбу з корупцією; проведення судової реформи, верховенство права; забезпечення макроекономічної стабільності в державі.
В опитуванні EBA взяв участь 91 топ-менеджер компаній-членів Європейської бізнес асоціації. Дослідження проходило з 26 серпня по 4 вересня цього року. Воно проводиться вже восьмий рік поспіль.
Європейська бізнес асоціація була заснована в 1999 році за підтримки Європейської комісії. Наразі це об’єднання бізнесу в Україні, до якого входить понад 1 тис. компаній.
Джерело: Європейська бізнес асоціація
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