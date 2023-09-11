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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Відстрочка від мобілізації для студентів 2023: хто має право та що робити, якщо прийшла повістка

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Нещодавно їхню дію продовжили до 15 листопада 2023 року.

Мобілізувати можуть чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки та за станом здоровʼя можуть виконувати військовий обовʼязок.

Що відомо про відстрочку від мобілізації студентів, кого можуть мобілізувати на службу та що робити, якщо студенту прийшла повістка, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Відстрочка від мобілізації для студентів 2023

Із 2022 року тут не відбулось особливих змін. За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, відстрочку студентів від мобілізації регулює стаття 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно з законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (незалежно від віку, спеціалізації, вже наявної освіти тощо):

  • здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;
  • студенти фахової передвищої та вищої освіти;
  • асистенти-стажисти;
  • аспіранти та докторанти.

Важлива умова! Студенти повинні навчатися на денній або дуальній формі навчання. Тобто студента, який навчається заочно, можуть мобілізувати на службу.

Крім того, студенти денної або дуальної форми іноземних навчальних закладів також мають право на відстрочку.

Водночас український студент може добровільно мобілізуватися на службу.

Коли студента можуть мобілізувати

Важлива умова відстрочки від мобілізації: вона діє лише на період навчання студента у закладі освіти. Відповідно, відстрочка від мобілізації не діє:

  • після закінчення коледжу та перед вступом до університету;
  • після закінчення бакалаврату та перед вступом на магістратуру;
  • після закінчення ВНЗ перед вступом на аспірантуру і перед вступом на докторантуру.

Тобто мобілізація стосується осіб, які тимчасово не числяться студентами (після закінчення бакалаврату і перед вступом на магістратуру). Такі особи не отримують відстрочку від мобілізації, адже офіційно у цей час не здобувають освіту.

Особи, які отримали повістки в період “тимчасового не навчання” можуть бути мобілізовані згідно із законами України.

Прийшла повістка: що робити студенту, якщо є відстрочка

Адвокат радить відразу після вручення повістки повідомити центр комплектування та соціальної підтримки про свою відстрочку.

– Для цього потрібно відразу надіслати письмову заяву в ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації. До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі, – каже Кравець.

Якщо військком не хоче приймати вашу заяву, адвокат радить надіслати її разом з необхідними документами офіційним листом з описом на адресу центру комплектації.

– У листі має бути заява з проханням дати відстрочку і документи, які  підтверджують те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі за денною формою. Це допоможе захистити ваші права, – радить адвокат.

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