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Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні

Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні

За час повномасштабного вторгнення влада розширила надання статусу учасника бойових дій. Сьогодні отримати статус УБД  можуть не лише військовослужбовці, а й члени добровольчих формувань.

Як отримати статус учасника бойових дій та що для цього потрібно, дізнавалися Факти ICTV.

Як отримати статус УБД

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України у складі військових підрозділів, з’єднань або об’єднань всіх видів військ ЗСУ.

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Проте, статус УБД зможуть отримати тільки ті добровольці, які безпосередньо брали участь у бойових діях із захисту України від Росії.

Аби отримати статус учасника бойових дій необхідно:

  • зібрати документи з відповідними підписами;
  • проінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус.

У свою чергу, керівники військових частин мають надати довідки за формою згідно з додатком та документи, передбачені пунктом цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Після чого комісія буде розглядати надіслані документи. Якщо статус УБД був вам наданий, впродовж місяця комісія проінформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про це.

Якщо ж питання з приводу надання статусу спірне, комісія надсилає документи на розгляд міжвідомчої комісії.

У свою чергу, міжвідомча комісія розглядає документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо).

Які документи необхідні

Аби отримати статус УБД необхідно зібрати документи, які б підтверджували участь у бойових діях.

Командири військових частин або інші керівники підприємств, установ та організацій впродовж місяця після завершення особами виконання служби зобов’язані подати на розгляд комісії, довідки за формою згідно з додатком та документи, передбачені пунктом цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

У свою чергу, військовому необхідно зібрати наступні документи:

  • для осіб, які брали участь в антитерористичній операції – витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів;
  • для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва – документи, зазначені вище та матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень, контузій чи каліцтв;
  • витяги з наказів Генштабу ЗСУ про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;
  • витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів;
  • документи про направлення у відрядження до районів здійснення бойових дій;

Аби добровольцю отримати статус УБД, Мінветеранів має отримати звернення від трьох сторін:

  • командира добровольчого підрозділу, в якому доброволець проходив службу;
  • клопотання командира територіальної бригади, до сил якої входить добровольче формування;
  • клопотання керівника територіальної громади, на базі якої було створено дане добровольче формування.

Окрім цього обов’язковою умовою є два свідчення військовослужбовців, з якими доброволець виконував завдання із захисту України.

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Війна в Україні, військовослужбовці, українські військові
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