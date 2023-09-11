Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні

За час повномасштабного вторгнення влада розширила надання статусу учасника бойових дій. Сьогодні отримати статус УБД можуть не лише військовослужбовці, а й члени добровольчих формувань.

Як отримати статус учасника бойових дій та що для цього потрібно, дізнавалися Факти ICTV.

Як отримати статус УБД

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України у складі військових підрозділів, з’єднань або об’єднань всіх видів військ ЗСУ.

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Проте, статус УБД зможуть отримати тільки ті добровольці, які безпосередньо брали участь у бойових діях із захисту України від Росії.

Аби отримати статус учасника бойових дій необхідно:

зібрати документи з відповідними підписами;

проінформувати командира або іншого керівника військової частини про бажання отримати статус.

У свою чергу, керівники військових частин мають надати довідки за формою згідно з та документи, передбачені цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Після чого комісія буде розглядати надіслані документи. Якщо статус УБД був вам наданий, впродовж місяця комісія проінформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про це.

Якщо ж питання з приводу надання статусу спірне, комісія надсилає документи на розгляд міжвідомчої комісії.

У свою чергу, міжвідомча комісія розглядає документи та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо).

Які документи необхідні

Аби отримати статус УБД необхідно зібрати документи, які б підтверджували участь у бойових діях.

Командири військових частин або інші керівники підприємств, установ та організацій впродовж місяця після завершення особами виконання служби зобов’язані подати на розгляд комісії, довідки за формою згідно з та документи, передбачені цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

У свою чергу, військовому необхідно зібрати наступні документи:

для осіб, які брали участь в антитерористичній операції – витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів;

– витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів; для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва – документи, зазначені вище та матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень, контузій чи каліцтв;

– документи, зазначені вище та матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень, контузій чи каліцтв; витяги з наказів Генштабу ЗСУ про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;

витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів;

документи про направлення у відрядження до районів здійснення бойових дій;

Аби добровольцю отримати статус УБД, Мінветеранів має отримати звернення від трьох сторін:

командира добровольчого підрозділу, в якому доброволець проходив службу;

клопотання командира територіальної бригади, до сил якої входить добровольче формування;

клопотання керівника територіальної громади, на базі якої було створено дане добровольче формування.

Окрім цього обов’язковою умовою є два свідчення військовослужбовців, з якими доброволець виконував завдання із захисту України.

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