Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – це документ, який містить важливу інформацію про підприємця протягом всього його періоду діяльності. Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн – читайте в матеріалі.
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн і навіщо це потрібно: відповідає експерт
За словами бухгалтера Ілони Адасюк, ФОП, які зареєстрували підприємницьку діяльність та обрали спрощену систему оподаткування, повинні мати документи, які це все підтвердять. До таких документів належать:
- Витяг з Єдиного державного реєстру.
- Витяг з реєстру платників єдиного податку.
За словами експерта, усі зазначені документи можна отримати онлайн.
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: проста інструкція
Документ можна доволі швидко отримати через портал Дія.Адмінзбір, і плата за надання відомостей обійдеться в 130 грн. Щоб отримати витяг з ЄДР для ФОП, скористайтеся наступними кроками:
- Перейдіть в Дію в зазначений розділ, та натисніть Отримати витяг.
- Авторизуєтесь за допомогою BankID, Дія.Підпис або електронного підпису.
- Перевірте особисті дані: ПІБ та РНОКПП (раніше – ІНП). Вони підтягуються автоматично.
- Оплатіть послугу за допомогою банківської картки або Google Pay/Apple Pay/Privat Pay.
- Витяг надійде в особистий кабінет через декілька хвилин. Він буде у розділі Послуги – Отримані документи.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик