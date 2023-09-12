Як отримати гуманітарну допомогу від організації 100% життя: покрокова інструкція
Благодійна організація Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя проводить реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги (продуктових наборів). За наявності продуктових наборів у БО, форма буде активною для вибору дати відвідування. Після запису необхідної кількості осіб форма реєстрації автоматично закриється. Як отримати гуманітарну допомогу від організації 100% життя – читайте в матеріалі.
100% життя гуманітарна допомога: що відомо
Благодійна організація видає продуктові набори на непостійній основі. Тобто, потрібно перевіряти актуальну інформацію про початок та закінчення реєстрації у соцмережах 100% життя. Допомогу надають особам, які постраждали від воєнних дій на території України (ВПО та жителі міста Запоріжжя).
100% життя гуманітарна допомога: умови отримання
Продуктові набори видають особам, які:
- Ще не отримували допомогу впродовж останнього місяця від БО.
- Правильно заповнили заявку. При цьому ПІБ та дата народження під час реєстрації повинні відповідати паспорту громадянина(-ки) України або іншому документу, що посвідчує особу.
- Мають актуальний номер телефону (який вказували у заявці).
- Заповнили форму державною мовою.
- Мають під час отримання продуктів оригінал паспорта або свідоцтва про народження (якщо це дитина).
- На одну людину – один продуктовий набір. Тому потрібно реєструватися іншим членам родини, якщо ви хочете отримати допомогу на кожного родича.
Як отримати гуманітарну допомогу від організації 100% життя та які потрібно мати документи
Під час отримання продуктового набору обов’язковим є пред’явлення:
- оригіналу документа, що посвідчує особу або через застосунок Дія (паспорт та ідентифікаційний код);
- довідку про звільнення для осіб, звільнених з установ виконання покарань віком від 50 років;
- підтверджувальну довідку від лікаря для людей віком від 50, якщо ви обрали категорію особи, яка контактувала з хворими на туберкульоз.
Як зареєструватися на гуманітарну допомогу від організації 100% життя: інструкція
Для реєстрації на отримання гуманітарної допомоги заповніть форму за посиланням. В ній потрібно зазначити такі дані:
- ПІБ, стать;
- дату народження;
- дату відвідування;
- категорію;
- номер телефону.
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