Як отримати гуманітарну допомогу від організації 100% життя: покрокова інструкція

Благодійна організація Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя проводить реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги (продуктових наборів). За наявності продуктових наборів у БО, форма буде активною для вибору дати відвідування. Після запису необхідної кількості осіб форма реєстрації автоматично закриється. Як отримати гуманітарну допомогу від організації 100% життя – читайте в матеріалі.

100% життя гуманітарна допомога: що відомо

Благодійна організація видає продуктові набори на непостійній основі. Тобто, потрібно перевіряти актуальну інформацію про початок та закінчення реєстрації у соцмережах 100% життя. Допомогу надають особам, які постраждали від воєнних дій на території України (ВПО та жителі міста Запоріжжя).

100% життя гуманітарна допомога: умови отримання

Продуктові набори видають особам, які:

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Ще не отримували допомогу впродовж останнього місяця від БО. Правильно заповнили заявку. При цьому ПІБ та дата народження під час реєстрації повинні відповідати паспорту громадянина(-ки) України або іншому документу, що посвідчує особу. Мають актуальний номер телефону (який вказували у заявці). Заповнили форму державною мовою. Мають під час отримання продуктів оригінал паспорта або свідоцтва про народження (якщо це дитина). На одну людину – один продуктовий набір. Тому потрібно реєструватися іншим членам родини, якщо ви хочете отримати допомогу на кожного родича.

Як отримати гуманітарну допомогу від організації 100% життя та які потрібно мати документи

Під час отримання продуктового набору обов’язковим є пред’явлення:

оригіналу документа, що посвідчує особу або через застосунок Дія (паспорт та ідентифікаційний код);

довідку про звільнення для осіб, звільнених з установ виконання покарань віком від 50 років;

підтверджувальну довідку від лікаря для людей віком від 50, якщо ви обрали категорію особи, яка контактувала з хворими на туберкульоз.

Як зареєструватися на гуманітарну допомогу від організації 100% життя: інструкція

Для реєстрації на отримання гуманітарної допомоги заповніть форму за посиланням. В ній потрібно зазначити такі дані:

ПІБ, стать;

дату народження;

дату відвідування;

категорію;

номер телефону.

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