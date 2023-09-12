Як отримати військовий квиток, якщо не служив в армії

Усі чоловіки, які були призвані на службу до армії, отримують військові квитки. Саме вони визначають належність військовозобов’язаного до виконання військового обов’язку.

Як отримати військовий квиток після 27 років, якщо чоловік не проходив військову службу – Факти ICTV запитали в юриста.

Що таке військовий квиток

Це документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного або резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

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Згідно з законом України Про військовий обов’язок та військову службу, видаються квитки районними або міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкоматами).

Загалом квитки видають під час призову на службу, зарахування до військового навчального закладу або під час звільнення у запас або зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Як отримати квиток після 27 років, якщо не проходив військову службу

Юрист Ростислав Кравець каже, що чоловіки, які не служили в армії та вийшли з призовного віку (після 27 років), також можуть отримати військовий квиток.

– Для отримання необхідно звернутися до військкомату за місцем прописки. Звичайно, можуть запитати стосовно того, де він був та чому не проходив військову службу. Зараз штрафи не виписують з цього приводу. До відповідальності притягати теж не будуть, оскільки не доведено, що людина ухилялася від військової служби. Тому, насправді, нічого страшного не буде, – каже юрист.

Аби отримати військовий квиток, потрібно звернутися у військовий комісаріат за місцем прописки та надати такі документи:

заява;

копія паспорта ідентифікаційного коду

копія документа про освіту (за наявності);

копія свідоцтва про одруження (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

приписне свідоцтво

медична картка;

три фотографії 3х4 (на звороті вказати прізвище).

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