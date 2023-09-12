Яку суму можна перевозити через кордон: основні правила
Про вимоги до ввезення валюти з-за кордону для українців, які повертаються на батьківщину з інших країн пояснюють в Національному банку України. Яку суму можна перевозити через кордон та як це правильно робити – читайте в матеріалі.
Яку суму можна перевозити через кордон у 2023 році
Якщо ви письмово не декларуєте в митному органі кошти, то можете без проблем переміщувати готівкову валюту та банківські метали в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро.
Якщо ваша сума дорівнює або перевищує, то декларувати кошти обов’язково.
У такому разі необхідно написати у письмовій формі точні дані про валютні цінності через заповнення на кордоні митної декларації встановленої форми.
Неповнолітні українці теж мають право привозити валюту з-за кордону або через кордон без декларування в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро. Якщо сума становить понад 10 тисяч євро (в еквіваленті), то теж потрібно заповнювати декларацію. Декларацію від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, заповнює її законний представник.
Декларація готівки: що потрібно знати
Декларацію надають митній службі у тому випадку, якщо переміщення кордону відбувається з валютою та банківськими металами у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро. Обмежень щодо максимальної суми валютних цінностей, які людина може ввозити на митну територію України – немає.
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