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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Максимально безшумний та зручний: експерт пояснив, як використовувати портативний інверторний генератор

Генератор
Фото: Instagram

Інверторний портативний генератор використовують не тільки як резервне, а й як постійне джерело живлення. Він доволі компактний та видає стабільну напругу без перепадів.

Як встановити та використовувати портативний інверторний генератор – читайте в матеріалі.

Електрик Дмитро Поліщук зазначає, що інверторний генератор видає чисту напругу та витрачає менше бензину, ніж інші генератори.

Зараз дивляться

Вони доволі практичні, майже безшумні, безпечні та компактні. В більшості випадків вони кращі за бензинові аналоги.

Однак коштують у кілька разів дорожче, ніж інші генератори. Це пояснюється тим, що інверторний генератор має чистий змінний струм, який потрібен для високочутливої побутової техніки.

Тобто від портативних інверторних генераторів можна живити: 

  • котел;
  • холодильник;
  • пральну машину;
  • бойлер;
  • насос.

Такий генератор підійде для забезпечення енергією не тільки дому, а й офісів та дрібних бізнесів.

Портативний інверторний генератор: недоліки

Про переваги портативних інверторних генераторів ви вже знаєте. Однак такі моделі мають і недоліки. Наприклад:

  • висока ціна;
  • маленький вибір моделей;
  • максимальна потужність – до 8 кВт (однак цього вистачає для побутової техніки);
  • не можна ставити у кімнаті, адже генератор виділяє вихлопні гази.

Як використовувати та встановити портативний інверторний генератор

Інверторний генератор можна поставити на балкон. До нього приєднати охолоджувальну батарею.

З батареї потрібно зробити вивід газів на вулицю (за допомогою сантехнічних труб).

Якщо у вас балкон закритого типу, то необхідно просвердлити для труби отвір.

Труба має бути розташована трішки вниз, щоби з неї стікав конденсат.

Таким чином, ви зможете користуватися генератором тоді, коли вам буде потрібно, і не будете турбувати сусідів зайвим шумом.

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відключення світла, електроенергія
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