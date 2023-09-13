У Чорному морі Сили оборони знищили російський катер Тунець
У Чорному морі Сили оборони України знищили ще один російський катер типу КС-701 Тунець. Наразі всі подробиці про ушкодження уточнюються.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ. Там зазначають, що катеру завдали ударів у північно-західній частині.
– У північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 Тунець. Разом до перемоги! Слава Україні, – йдеться у повідомленні.
Понад тиждень тому, 3 вересня, у північно-західній частині Чорного моря Військово-морські сили ЗСУ 3 вересня знищили російський катер типу КС-701 Тунець.
Фото: ВМС ЗСУ
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