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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Чорному морі Сили оборони знищили російський катер Тунець

У Чорному морі Сили оборони знищили російський катер Тунець

У Чорному морі Сили оборони України знищили ще один російський катер типу КС-701 Тунець. Наразі всі подробиці про ушкодження уточнюються.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ. Там зазначають, що катеру завдали ударів у північно-західній частині.

– У північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 Тунець. Разом до перемоги! Слава Україні, – йдеться у повідомленні.

Понад тиждень тому, 3 вересня, у північно-західній частині Чорного моря Військово-морські сили ЗСУ 3 вересня знищили російський катер типу КС-701 Тунець.

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Фото: ВМС ЗСУ

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