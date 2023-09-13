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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей – Лубінець

Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей – Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей – Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей – Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей – Лубінець
Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей – Лубінець
Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей – Лубінець

Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей. 

Про це  у своєму Telegram повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив що це дві дівчини та хлопець. Їм по 14-15 років, і вони вже зустрілися зі своїми рідними.

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– Спілкуючись зі школярем, я запитав, ким він мріє стати. У відповідь почув: поліцейським, щоб дбати про безпеку людей. В українських дітей прекрасні мрії та цілі. Тож для того, щоби вони їх здійснили – допомагаємо їм у навчальному процесі, надаючи технічні пристрої, – написав він.

Омбудсман також розповів, що попереду в дітей реабілітація та робота з психологами та юристами.

– Працюємо й надалі для повернення додому кожної української дитини, –  додав Лубінець.

Нагадаємо, минулого тижня Україні вдалося повернути  додому ще девʼятьох українських дітей.

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