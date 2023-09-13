Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей – Лубінець
Україна повернула додому з тимчасово окупованих територій ще трьох дітей.
Про це у своєму Telegram повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив що це дві дівчини та хлопець. Їм по 14-15 років, і вони вже зустрілися зі своїми рідними.
– Спілкуючись зі школярем, я запитав, ким він мріє стати. У відповідь почув: поліцейським, щоб дбати про безпеку людей. В українських дітей прекрасні мрії та цілі. Тож для того, щоби вони їх здійснили – допомагаємо їм у навчальному процесі, надаючи технічні пристрої, – написав він.
Омбудсман також розповів, що попереду в дітей реабілітація та робота з психологами та юристами.
– Працюємо й надалі для повернення додому кожної української дитини, – додав Лубінець.
Нагадаємо, минулого тижня Україні вдалося повернути додому ще девʼятьох українських дітей.
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