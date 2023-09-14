Хто може отримати картку киянина та як це зробити

Картка киянина – це спільний проєкт Київської міської ради та Ощадбанку.

Створена ця платіжна система для підвищення соціального захисту населення, для механізмів надання пільг та зручних сучасних сервісів для усіх мешканців столиці.

Хто може отримати картку киянина – читайте в нашому матеріалі.

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Що це за картка та які знижки можна отримати

Людина, яка має Картку киянина, може користуватися пільгами та знижками, наприклад, дешевше їздити у громадському транспорті.

Картку киянина можна поповнювати як електронний квиток і платити з неї у метро та наземному транспорті.

Поповнити картку можна у терміналах, касах метро, на сайті ГІОЦ чи EasyPay.

З карткою можна отримати знижки у Київському метрополітені та КП Київпастранс.

Також, за допомогою картки пільгові категорії населення можуть скористатися безкоштовним проїздом, а не пільговики можуть використати картку в якості проїзного.

Також встановлені спеціальні ціни або визначені дні безкоштовного відвідування театрів та музеїв.

Картка киянина надає певні знижки і за сплату комунальних послуг. Можна без комісії сплачувати за послуги ЖКХ.

Щодо знижок у магазинах, то їхній перелік час від часу змінюється, тому це необхідно з’ясовувати на момент відкриття КК.

Наразі знижку можна отримати у торгівельній мережі ТОВ Київхліб та в мережі комунальних аптек КП Фармація.

Хто може отримати Картку киянина

Отримати її можуть усі мешканці Києва, зокрема:

усі, хто має київську реєстрацію (прописку);

учні та студенти навчальних закладів Києва;

батьки та опікуни київських школярів;

усі, хто офіційно працює в Києві;

працює в Києві; вимушені переселенці (ВПО);

люди, які мають пільги.

Люди, які мають пільги, отримають соціальну Картку киянина безкоштовно, усі інші мають заплатити за неї за тарифами Ощадбанку – 120 грн на рік.

Оформити картку можна у будь-якому відділенні Ощадбанку. З собою необхідно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, які підтверджують право на отримання картки (студентський квиток, довідку з місця роботи, довідку ВПО);

кольорове фото 3х4.

Щоб отримати соціальну картку, люди, які мають пільги, повинні додати документи, що підтверджують це.

Хто має право на пільги та які документи потрібні:

ветерани війни – посвідчення ветерана або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою;

– посвідчення ветерана або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою; інвалід війни І-ІІІ групи – відповідне посвідчення;

– відповідне посвідчення; ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти війни – пенсійне посвідчення з відповідною відміткою;

– пенсійне посвідчення з відповідною відміткою; ветерани праці – пенсійне посвідчення;

– пенсійне посвідчення; пенсіонери, люди з інвалідністю – пенсійне та довідку про інвалідність;

– пенсійне та довідку про інвалідність; реабілітовані жертви радянського режиму та нацистських переслідувань;

радянського режиму та нацистських переслідувань; ветерани військової служби та органів внутрішніх справ – відповідне посвідчення;

військової служби та органів внутрішніх справ – відповідне посвідчення; багатодітні батьки – посвідчення батьків багатодітної сім’ї або список багатодітних родин, виданий районним структурним підрозділом у справах сім’ї, молоді та спорту;

– посвідчення батьків багатодітної сім’ї або список багатодітних родин, виданий районним структурним підрозділом у справах сім’ї, молоді та спорту; особи, які не мають права на пенсію – посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, або довідка про перебування на обліку та отримання зазначеного виду допомоги;

– посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, або довідка про перебування на обліку та отримання зазначеного виду допомоги; непрацюючі працездатні громадяни , які доглядають за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу або соціальну пенсію;

, які доглядають за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу або соціальну пенсію; непрацюючі працездатні громадяни , які доглядають за людиною з інвалідністю I групи або літньою людиною, що досягла 80-річного віку, та отримують компенсаційну виплату – довідка про отримання компенсаційної виплати або про отримання компенсації фізичним особам;

, які доглядають за людиною з інвалідністю I групи або літньою людиною, що досягла 80-річного віку, та отримують компенсаційну виплату – довідка про отримання компенсаційної виплати або про отримання компенсації фізичним особам; учасники бойових дій – відповідне посвідчення.

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