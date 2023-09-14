Російська міжконтинентальна балістична ракета Сармат: на що здатна та характеристики

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва Росія здійснила випробування ракети Сармат. Випробування виявилось невдалим. Про це повідомило видання CNN.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про ракету Сармат, які її особливості й технічні характеристики.

Що відомо про ракету Сармат

РС-28 Сармат – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

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Сармат розробив Державний ракетний центр ім. Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування.

Довжина ракети Сармат – 35 м, стартова маса – 208 т, маса закидання – близько 10 т. Дальність польоту ракети – 16 тис. км. Росіяни стверджують, що ракета може доправити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний або Південний полюс.

За твердженням військового відомства, це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка використовує різні траєкторії польоту.

У концепції комплексу Сармат акцент був не на максимальній вазі боєголовок, що закидаються, які можуть бути знищені засобами ПРО, а на доставлення нехай меншої кількості боєголовок, але за такими траєкторіями, які суттєво ускладнюють їхнє знищення навіть перспективними комплексами ПРО.

Використовувані у цьому виробі керовані бойові блоки Авангард дають потенційну можливість застосовувати російські та радянські міжконтинентальні балістичні ракети у локальних війнах зі стратегії глобального удару, з ураженням стратегічних об’єктів без використання ядерного вибуху.

– Сама ракета Сармат мала неодноразово виходити на брускові випробування. Брускові випробування – це коли ракету запускають на невелику висоту (15-30 м) шляхом підтримки вибухового заряду. Це роблять, щоб перевірити можливості ракети на старті. Це базові випробування, які РФ постійно відкладала. У 2022 році Росія провела перше повноцінне випробування Сармата, яке було вдалим. І одразу після цього вони запустили серійне виробництво ракет. Але це абсурд, адже запускати виробництво такої серйозної зброї після одного вдалого випробування просто не можна! – каже експерт.

Вага ракети, дальність польоту

Початкова вага ракети для ураження цілей у США, за оцінками росіян, становить 150-200 тонн, дальність польоту – 16 тис. км, корисне навантаження – 5 тонн.

Дальність ракети, націленої на західноєвропейські країни – 9-10 тис. км, стартова маса – 100-120 тонн, максимальна маса, що закидається, – 10 тонн.

Потужність ракети

На думку експертів, одна ракета несе від 10 до 15 боєголовок, залежно від їхньої потужності. У разі доставлення 10 боєголовок їхню потужність оцінюють у 750 Кт кожна.

Технологія орбітального бомбардування з ударом по території США через Південний полюс Землі в обхід розгорнутих засобів американських батарей ПРО дозволяє здійснювати і запуски цивільних космічних апаратів. Ймовірно, саме так утилізуватиметься ракета наприкінці служби, повертаючи істотну частину вкладених інвестицій.

Технічні характеристики

Основні технічні характеристики ракети РС-28 Сармат:

Довжина: 35 м.

Діаметр: 3,5 м.

Маса: близько 200 т.

Дальність польоту: 16 тис. км.

Кількість ядерних боєголовок – до 15 шт.

Сила вибуху кожної боєголовки: до 750 кт TNT.

Ракета може бути запущена з мобільних пускових установок, що дає змогу знизити ризик її знищення на старті. За даними росіян, ракета має низку технологічних новинок, які дадуть їй змогу уникнути систем протиповітряної оборони противника.

Стосовно вартості ракети, то наразі немає точної інформації про ціну РС-28 Сармат.

Джерело: CNN, Вікіпедія

Фото: Defence-blog

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