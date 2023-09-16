Багі та роботи для ведення вогню: 7 винаходів, які допомагають ЗСУ у війні проти Росії

Щорічно у третю суботу вересня в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора.

Україна взагалі славиться своїми винахідниками, як-от авіаконструктор Ігор Сікорський, конструктор ракетно-космічних систем Сергій Корольов, науковці у галузі зварювальних процесів і мостобудування Борис та Євген Патони, український кібернетик В’ячеслав Петров, який створив перший варіант компакт-диска.

Це далеко не всі видатні українці, які подарували людству важливі винаходи. Нам дійсно є ким та чим пишатися.

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Але й повномасштабна війна, як це не жахливо звучить, також показала, що українці – розумний і винахідливий народ, який, наприклад, із купи залізяччя може змайструвати машину або прилад, які на фронті неабияк допомагатимуть.

Факти ICTV розповідають про найцікавіші та найкорисніші винаходи, які допомагають нашим військовим.

Спальні мішки та жилетки з підігрівом

Вінничанин Григорій Жовмір та технолог Олена Прошина розробили та шиють для наших військових спальні мішки та жилетки з підігрівом. Чоловік – юрист за фахом, ніколи не займався швейною справою, та з початком повномасштабної війни вирішив відкрити цех, де і виготовляють такі необхідні речі.

За словами Григорія, спальники з підігрівом – просто незамінна річ у холодну пору року, адже хтозна, як і де доведеться ночувати нашим військовим. Тому на такі спальні мішки є багато запитів від воїнів.

Виріб має вшиті нагрівальні елементи, які працюють від повербанка. Джерело живлення розташоване в спеціальній кишені з фольгою. Тканина спальника водовідштовхувальна, всередині — штучне хутро.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Григорій Жовмір ???????? Власне виробництво. Індивідуальний пошив (@jovmir_vn)

Нагрівається спальник за 2-3 хв. Має три режими терморегуляції.

Зігрівальний пакет для військових

Львівський підприємець Олександр Петрянич розробив суміш, за допомогою якої наші воїни можуть в окопах зігріти руки та ноги. Принцип роботи пакета простий – достатньо просто відкрити його, далі суміш при контакті з киснем починає нагріватися.

До складу порошку входить активоване вугілля, сіль, залізний порошок та вода. Така суміш може зігрівати до 12 год. Підприємець запевняє, що його винахід є безпечним та має сертифікат.

У майбутньому Олександр Петрянич планує удосконалити технологію, щоб можна було розігрівати їжу чи сушити одяг.

Окопні свічки

Варто згадати й ще один доволі простий винахід для того, щоб воїн міг зігріти руки в окопі. Це звичайна консервна банка, в яку кладуть скручений картон, вставляють ґніт та все до краєчків заливають парафіном. У народі такий виріб називають окопними свічками.

Зазвичай волонтери, які їх виготовляють, через соцмережі збирають пусті консервні бляшанки, рештки парафінових свічок.

На таких окопних свічках можна підігріти їжу, закип’ятити кварту чаю або просто погріти ноги чи руки. Кажуть, що такі свічки можуть горіти до 7 год.

Гідрогелеві пов’язки та кровоспинний бинт від львівських студентів

Студенти з Національного університету Львівська політехніка винайшли кровоспинний бинт та розробили гідрогелеві повʼязки з натуральних матеріалів. Досі на світовому ринку були лише синтетичні.

Гідрогелеві пов’язки запаковані в індивідуальні стерильні пакети. Вони ефективні при опіках, зокрема від фосфорних бомб. Полегшують біль, прискорюють загоєння рани. Основа для гідрогелевих пов’язок – альгінат натрію – полісахариди, які одержують з бурих водоростей. Такі пов’язки захищають механічно та пропускають повітря, яке необхідне для загоєння.

Також львівські студенти винайшли кровоспинний бинт, який дуже схожий на популярний Celox. Та особливістю української розробки є те, що бинт утворює міцний механічний тромб.

Багі для розвідників

Вінничани, серед яких є підприємці, лікарі, механіки, зварювальники та економісти, зі старих автомобілів виготовляють багі для наших військових. Транспортні засоби проходять повне техобслуговування – ретельно перевіряється двигун, паливна система, змінюються мастила.

Для кращої прохідності автомобіля змінюють ходову. Також, за потреби, на багі можуть встановити турель для ведення вогню.

Перед відправленням на фронт багі фарбують та тестують.

Виготовляють багі для військових і в інших містах України, наприклад, у Чернівецькій області цим займається підприємець Володимир Садик.

Робот для дистанційного ведення вогню

Розробка, яка допомагає військовим триматися на відстані від бойових дій, належить Сумському державному університету. Над винаходом працювали кілька кафедр університету та інженери-конструктори.

Платформу можна встановити на квадроцикл і використовувати різні види стрілецької зброї. В основі конструкції: редуктори, мотори, профільні труби, листи металу.

Робот може працювати стаціонарно і під час руху. Є можливість виставити кут платформи так, щоб приціл залишався паралельно лінії горизонту.

Основою для цієї роботизованої платформи став попередній винахід – система для дистанційного керування німецьким кулеметом ФГ-42, повідомляє Суспільне.Суми.

Онлайн-сповіщення про повітряну небезпеку

Одеські волонтери групи Технарі розробили мобільний застосунок єППО, який сповіщає про загрозу з повітря. Про це повідомив координатор групи Геннадій Сульдін. У застосунку є функція В тебе летить, яка попереджає користувачів про небезпеку, якщо вони перебувають в зоні прольоту ракети чи дрона.

Ця функція є дуже важливою, адже здебільшого українці під час повітряних тривог не йдуть в укриття, а вночі взагалі не чують сирени, бо сплять. Тож функція В тебе летить – це піклування про власну безпеку та тих, хто поряд.

Варто наголосити, що все вищезазначене – це лише невелика часточка того, що українці винайшли чи удосконалили під час великої війни. Є ще різні прожектори для мобільних підрозділів ППО, системи нічного бачення, дрони-розвідники, станини для РСЗВ, засоби зв’язку, потужні повербанки тощо.

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