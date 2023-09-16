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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кому з ВПО у 2024-му можуть підвищити суму грошової допомоги: пояснення Верещук

гроші, гривні
Фото: Unsplash

Держава планує з 2024 року збільшити суму грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що це стосується не всіх ВПО.

– Йдеться про тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Наприклад, є люди з числа ВПО, які отримують зарплату 20, 30 і більше тисяч гривень. А є й такі, наприклад, у Запоріжжі молода мама з трьома дітьми не може віддати їх у садочок, оскільки ті просто не працюють. Тому вона не може піти на роботу, і держава має допомогти їй, – заявила вона в ефірі телемарафону Єдині новини.

Верещук висловила сподівання, що всі зрозуміють, про підтримку яких саме людей йдеться.

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Перед цим Ірина Верещук повідомила, що з 1 вересня 80% ВПО продовжать отримувати виплати від держави після перевірки фактичного місця проживання.

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Гроші, гривня,

Ірина Верещук, Війна в Україні, ВПО, Соціальні виплати
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