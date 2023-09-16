Після перевірки фактичного місця проживання 80% ВПО зберегли свої виплати – Верещук

Кожен п’ятий із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не отримуватиме соціальні виплати від держави з 1 вересня за результатами перевірки фактичного місця проживання.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Національна сервісна служба за першу декаду вересня провела 1 531 перевірку фактичного місця проживання ВПО. Як результат – 80% зберегли свої виплати, тобто лише 300 людям такі виплати далі не надаватимуть, – уточнила вона.

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На початку місяця міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук говорила, що близько 180 тис. українських громадян неправомірно отримують виплати від держави як внутрішньо переміщені особи, тому з 1 вересня вони припиняться.

Починаючи з 1 вересня 2023 року виплати ВПО будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.

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