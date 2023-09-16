Верещук анонсувала відновлення виплат українцям, які повернулися з-за кордону

В уряді розглядається питання відновлення виплат громадянам, які хочуть повернутися з-за кордону. Зокрема йдеться про терміни, які ще на стадії обговорення, заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ми проводили нараду 12 вересня. І, власне, готуємо зміни до постанови №709, які будуть передбачати термін, після якого людям можуть відновити виплати. Відразу скажу, що обговорюється термін у 15-30 днів. Це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо вони повернулися, – пояснила вона.

Верещук наголосила, що у змінах щодо призначення виплат є ще один напрямок.

– До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році в Європу, проживала там і проживає, але хоче повернутися. Таким людям також нараховуватимуть виплати. Ми хочемо, щоб люди поверталися і знали, що можуть розраховувати на допомогу держави, – зауважила міністр.

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За її словами, наразі обговорення на завершальному етапі, тому уряд може ухвалити відповідну постанову до кінця вересня.

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