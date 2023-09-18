Як отримати грошову допомогу від організації СОС Дитячі Містечка: інструкція

В Україні діє недержавна благодійна організація СОС Дитячі Містечка, яка вже понад 19 років допомагає дітям-сиротам і родинам, які опинились у складних життєвих обставинах.

За цей час понад 100 тис. дітей і дорослих отримали підтримку від фонду.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про СОС Дитячі Містечка, як отримати допомогу від організації та як стати донором.

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СОС Дитячі Містечка: що відомо про організацію

Це міжнародна незалежна благодійна організація соціального спрямування, яка допомагає дітям у 136 країнах і територіях світу.

Історія організації почалася у 1949 році. Тоді австрійський педагог Герман Гмайнер заснував перше СОС Дитяче Містечко в місті Імст для дітей-сиріт, чиї батьки загинули під час Другої світової війни.

На будівництво першого Містечка Гмайнер витратив близько $40, які він зібрав із сусідів та друзів, що повірили в його задум.

За час свого життя Гмайнер заснував 230 Дитячих Містечок по всьому світі, за що він та його організація були тричі номіновані на Нобелівську премію.

Нині у світі побудовано та працює понад 550 Дитячих Містечок! За 72 роки діяльності організації допомогу отримали понад 4 млн дітей по всьому світу!

СОС Дитячі Містечка – це унікальна альтернатива дитячим будинкам, місце, де кожна дитина отримує змогу зростати у люблячій родині.

У таких Дитячих Містечках діти-сироти й діти, які залишилися без батьківського піклування, живуть у прийомних сім’ях, отримуючи все необхідне для повноцінного розвитку в атмосфері любові, поваги та довіри.

В Україні це єдина організація, яка комплексно підходить до проблеми сирітства, працюючи не лише з наслідками, а й над профілактикою – шляхом підтримки вразливих родин.

– Якщо зберегти рідну родину не вдається, то ми забезпечуємо повноцінну заміну у сімейних формах виховання, керуючись виключно інтересами дитини. Ми готуємо дітей до самостійного життя і підтримуємо їх після досягнення повноліття, – додають в організації.

Також в Україні діє проєкт СОС Діти: Програма екстреного реагування. Мета проєкту – сприяти захисту сімей і дітей на територіях постраждалих від бойових дій, сімей ВПО, які постраждали від війни та були вимушені переселитися з небезпечних населених пунктів, де тривають активні бойові дії, до інших регіонів України.

Географія проєкту: Київська, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Миколаївська, Харківська, Донецька, Львівська, Хмельницька, Сумська та Чернігівська області.

Проєкт передбачає:

Надання гуманітарної допомоги: продуктові, гігієнічні та непродовольчі товари, медикаменти тощо.

Надання психосоціальної підтримки сім’ям із дітьми.

Екстрене транспортування постраждалого населення та покриття пов’язаних із цим витрат.

Забезпечення короткострокового проживання у центрах тимчасового перебування та харчування бенефіціарів, які були вимушені змінити місця перебування внаслідок бойових дій.

Надання юридичних та освітніх послуг для дітей і сімей з цільової групи програми.

Організація дитячих просторів у місцях скупчення родин із дітьми на територіях, постраждалих від бойових дій.

Для реалізації проєкту залучені місцеві громади.

Як отримати грошову допомогу від організації СОС Дитячі Містечка?

Благодійний фонд СОС Дитячі Містечка у вересні 2023 оголосив про старт програми підтримки сімей, які усиновили дитину у 2023 році. За умовами програми, українці, які в поточному році прийняли у свою родину дитину на правах рідної, мають змогу отримати додаткову благодійну грошову допомогу. Отримати кошти зможуть 100 осіб.

Критерії відбору:

До розгляду заявки будуть прийматися сім’ї, які усиновили дитину або дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 та надали документи, що підтверджують цей факт.

Перевагу надаватимуть заявникам, які:

усиновили дитину з інвалідністю;

усиновили двох і більше дітей;

проживають в Україні;

є внутрішньо переміщеними особами.

Якою є сума виплат та що важливо знати

Розмір грошової допомоги на одну дитину становить від 7 тис. грн до 33 тис. грн. При визначенні розміру виплати будуть враховувати: дані заявника, чи є дитина особою з інвалідністю, дата звернення за благодійною грошовою допомогою та кількість місяців до завершення 2023 календарного року, включаючи місяць звернення. Кошти планують виплачувати одним платежем. Сума виплати у залежності від місяця звернення може змінюватися.

Як подати заявку на отримання грошової благодійної допомоги

Заявникам потрібно звернутися до БФ СОС Дитячі Містечка наступним чином:

Особисто у локацію, відділення, місце надання соціальних послуг Організації, де фахівець з соціальної роботи проведе оцінку потреб усиновленої дитини та її сім’ї, визначить потребу в наданні цього виду фінансової допомоги та інших соціальних послуг. До Служби у справах дітей за місцем свого перебування, після чого служба надсилає офіційний лист-звернення щодо надання цільової грошової благодійної допомоги на задоволення потреб усиновленої дитини на юридичну адресу благодійної організації. Надіславши офіційний запит від Служби у справах дітей або уповноваженого органу, який здійснює повноваження щодо розгляду питань соціального захисту дітей, повинен включати наступну інформацію: ПІБ заявника, місце фактичного проживання на дату звернення, повідомлення про потребу заявника в отриманні грошової благодійної допомоги, а також за необхідності інших соціальних послуг, контакти.

Які документи потрібно мати при реєстрації:

оригінал заяви заявника про отримання благодійної допомоги;

копія паспорта заявника або посвідки на постійне проживання на території України;

копія РНОКПП Заявника;

копія витягу про зареєстроване або задеклароване місце проживання;

свідоцтво про народження дитини/рішення суду;

рішення суду про усиновлення дитини;

інформацію про банківські реквізити заявника;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

документи, які підтверджують факт встановлення інвалідності (за наявності).

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