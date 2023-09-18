Хто отримує стипендії у 2023 році та у якому розмірі

Українські студенти, які мають успіхи у навчанні, отримують підтримку від держави у вигляді стипендій.

Хто та у якому розмірі отримує стипендії у 2023 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які є стипендії

В Україні стипендію можуть отримувати:

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студенти, які здобувають ступіть бакалавра, магістра та спеціаліста;

учні технікумів, ліцеїв, коледжів;

студенти професійних технічних училищ.

Також в Україні передбачені соціальні стипендії від президента та Верховної Ради.

Соціальні стипендії можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та внесені до рейтингу успішності.

Такі стипендії призначаються та виплачуються додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юридичними особами (зокрема й до академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.

Розмір стипендій у 2023 році

Раз на місяць студенти в Україні отримують стипендію. З 1 січня 2023 року її розмір має такий вигляд:

для бакалаврів, спеціалістів та магістрів розмір звичайної стипендії збільшився з 1 300 до 2 000 грн , підвищена стипендія зросла з 1 600 до 2 550 грн ;

збільшився з 1 300 , стипендія зросла з 1 600 ; для студентів технікумів, ліцеїв, коледжів розмір звичайної стипендії зріс з 980 до 1 510 грн , а підвищена стипендія виросла з 1 250 до 1 930 грн ;

стипендії зріс , а стипендія виросла з 1 250 ; студентам професійних технічних училищ встановили стипендію у розмірі 1 250 грн (раніше 490 грн).

Залежно від навчального закладу розмір академічної стипендії президента України становить від 2 750 до 4 400 грн на місяць.

Іменна та академічна стипендія від Кабінету міністрів України становить 2 500 – 4 000 грн.

Проте 15 липня 2022 року Кабмін ухвалив постанову та підвищив виплати соціальних стипендій ВРУ здобувачам фахової передвищої та вищої освіти.

Розмір соціальних стипендій було підвищено трьом категоріям:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям із малозабезпечених сімей.

Право на отримання соціальних стипендій ВРУ мають студенти (курсанти) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за держзамовленням за денною формою, з-поміж:

дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування;

осіб, які в період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків (батьки яких померли, оголошені померлими, загинули або зникли безвісти);

студентів (курсантів) із малозабезпечених сімей.

Для таких студентів розмір соціальної стипендії від ВРУ становить:

віком до 18 років ‒ 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року ( 3 927 грн );

‒ 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року ( ); віком 18-23 років – 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (3 721, 50 грн).

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