У Мінреінтеграції пояснили, як переселенці без трудових книжок можуть підтвердити стаж
У Мінреінтеграції повідомили, що внутрішні переселенці, які виїхали з тимчасово окупованих територій, можуть підтвердити свій трудовий стаж для нарахування пенсій зі слів не менш ніж двох свідків.
Це стосується тих переселенців, які не мають трудових книжок або відповідних записів про стаж.
Так, постанова Кабінету міністрів №637 від 12 серпня 1993 року передбачає, що за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.
Проте стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися словами не менш ніж двох свідків, які працювали із заявником на одному підприємстві.
Зауважимо, що в Україні вік виходу на пенсію залежить від тривалості страхового стажу.
У 60 років на пенсію можуть вийти ті, чий стаж не менший від 30 років, після 63 років на пенсію виходять ті, хто має від 20 до 30 років стажу, і після 65 років – якщо мають стажу від 15 до 20 років.
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