Як оформити закордонний паспорт – покрокова інструкція

Оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби.

На сайті ДМС потрібно записатися в електронну чергу, попередньо обравши ваш регіон, дату та час.

Крім підрозділів ДМС, подати документи на закордонний паспорт можна у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи Паспортному сервісі ДП Документ.

Під час воєнного стану сервіс працює лише в окремих регіонах для оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон. Також звертайте увагу, що запис в електронну чергу може бути недоступний в окремих підрозділах.

Оформлення документів для громадян України в працюючих підрозділах, які відсутні у сервісі, здійснюється в порядку живої черги.