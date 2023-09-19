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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Аліменти з військовослужбовців 2023: сума виплат у 2023 році

Аліменти з військовослужбовців 2023: сума виплат у 2023 році
Фото: Unsplash

Якщо один з батьків не проживає разом з дитиною, то повинен сплачувати аліменти, розмір яких залежить в тому числі й від доходу. Таке ж правило розповсюджується на військових. Аліменти з військовослужбовців 2023: що відомо та які суми – читайте в матеріалі.

Аліменти з військовослужбовців 2023: чи стягуються з додаткової винагороди

Адвокат Анна Іванова стверджує, що на період дії воєнного стану  військовим, які несуть службу у Збройних Силах України, та працівникам деяких інших силових структур виплачується додаткова винагорода в сумі 30 тис. грн на місяць. Крім того, захисники, які беруть участь в активних бойових діях, отримують додаткову винагороду у розмірі 100 000 гривень на місяць. Донедавна вищезазначена доплата не враховувалась до переліку видів доходів, з яких стягувались аліменти.

Однак в п. 8 Постанови КМУ від 26.02.1993 року № 146 було зазначено, що з військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених  відповідно до законів  України  військових формувань, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і  начальницького складу  органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони утримання аліментів провадиться з  усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

Зараз дивляться

Тобто, аліменти стягувались лише з виплат, які мали постійний характер.

Проте, наразі Урядом постановою № 1263 від 11.11.2022 року були внесені зміни, відповідно до яких вищезазначені категорії осіб будуть відтепер сплачувати аліменти також з інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану.

Чи вплине це на розмір аліментів

За словами експерта, прийняття вказаної норми вплине на розмір аліментів, отримуваних лише в частці від доходу. Також законодавством встановлений максимальний розмір аліментів, який не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку. Зараз максимальний розмір аліментів становить:

  • для дітей віком до 6 років – 22 тис. 720 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 28 тис. 330 грн.

Проте, батьки за спільною згодою  мають право обумовити суму, яка буде перевищувати максимальний розмір.

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Аліменти, Гроші, Поради, українські військові
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