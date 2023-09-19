Що потрібно робити, якщо військового оголосили зниклим безвісти: відповідає юрист

Більше як півтора року в Україні триває повномасштабна війна. Багато українських військових вже втратили життя захищаючи нашу країну, але деякі з них досі мають статус зниклих безвісти. Зазвичай першими б’ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв’язок. Що потрібно робити, якщо військового оголосили зниклим безвісти – читайте в матеріалі.

Що необхідно зробити після оголошення військового зниклим безвісти

За словами юриста адвокатського об’єднання Юридична компанія АРЕС та консультанта благодійного фонду Ми поруч Євгенія Промського, наразі існує декілька механізмів фіксування фактів смерті або зникнення людини, до яких відноситься оголошення людини померлою.

Статтею 46 Цивільного кодексу України визначено, що фізична особа може бути оголошена померлою судом. Військовий, який пропав безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошений судом померлим після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше ніж через шість місяців.

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Визнання людини померлою здійснюється у судовому порядку, який встановлюється Главою 4 Цивільного процесуального кодексу України. Слід зазначити, що для оголошення військового померлим законодавство не вимагає попереднього визнання його безвісти зниклим.

Заява про оголошення військового померлим має подаватися родичем або членом сім’ї до суду за місцем проживання родича, або ж за останнім відомим місцем перебування зниклого.

Заява обов’язково має містити наступну інформацію:

для якої мети необхідно оголосити військового померлим;

які обставини загрожували йому смертю;

які обставини дають підставу припускати загибель від воєнних дій.

Що потрібно робити, якщо військового оголосили зниклим безвісти: алгоритм дій в суді

За словами експерта, при зверненні до суду родич військового має надати якомога більше доказів смерті чи зникнення. Доказами вказаних фактів можуть бути: довідки чи акти про смерть складені свідками, фото тіла чи місця поховання людини, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо реєстрації заяви про злочин щодо зникнення чи смерті людини, фото, відео, статті ЗМІ щодо обстрілів в період смерті військового, його викрадення, покази свідків смерті чи зникнення людини, які зможуть надати свої покази в суді.

Людина оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. Водночас військовий, який пропав безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити його загибель від певного нещасного випадку, або у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошений померлим від дня його вірогідної смерті.

Після набрання законної сили рішенням суду про оголошення людини померлою, суд самостійно направляє рішення до органу РАЦС для реєстрації смерті. На підставі рішення суду органи РАЦСУ видають свідоцтво про смерть.

Після набрання законної сили рішенням суд надсилає його до нотаріуса для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

Оголошення громадянина померлим тягне за собою такі наслідки:

відкривається спадщина;

відбувається перехід майна до правонаступників;

виникає право на оформлення компенсації у зв’язку із загибеллю військовослужбовця.

Спадкоємці не мають права протягом п’яти років відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини після смерті людини, оголошеної померлою.

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