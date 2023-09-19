Що таке СЗЧ у військовий час, і яка відповідальність за це передбачена
Цього року в Україні посилили відповідальність для військовослужбовців за деякі правопорушення. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт №8271. Це саме стосується і самовільного залишення військовим частини або місця служби. Що таке СЗЧ у військовий час і що робити, якщо вас в цьому звинувачують – читайте в матеріалі.
Що таке СЗЧ у військовий час
СЗЧ – це самовільне залишення будь-яким військовослужбовцем військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службі без поважних причин в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.
Яка відповідальність передбачена за СЗЧ
Адвокат Дмитро Соловйов стверджує, що відповідно до частини 5 статті 407 ККУ самовільне залишення військової частини чи нез’явлення на службі без поважної причини тривалістю понад 3 доби загрожує позбавленням волі терміном до 10 років.
Якщо вас звинувачують у СЗЧ, варто звернутися з письмовим рапортом до командира військової частини.
У ньому варто роз’яснити підставу і причини СЗЧ, з наданням відповідних доказів (наприклад, медичних документів).
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