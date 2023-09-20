Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково

газовий лічильник
Фото: Depositphotos

Українці мають передавати показання свого газового лічильників щомісяця до 5 числа включно.

Як швидко передати показники лічильника в Нафтогаз та про основні зміни, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як та коли передавати показники

У зв’язку з переходом низки облгазів до Групи Нафтогаз споживачі в більшості регіонах мають передавати показання не через сервіси своїх попередніх облгазів, а через сервіси Нафтогазу.

Зараз дивляться

Йдеться, зокрема, про клієнтів АТ Харківміськгаз, Криворіжгаз, Київоблгаз, Львівгаз, Житомиргаз, Дніпропетровськгаз, Вінницягаз, Сумигаз і Дніпропетровськгаз.

А для клієнтів Кропивницької, Дніпровської та Харківської філій Газмережі уже запрацював новий особистий кабінет.

– Національний оператор Газмережі під координацією Групи Нафтогаз з 1 серпня 2023 року відповідає за розподіл природного газу в прифронтовому Харкові та промисловому Кривому Розі. Відтепер компанія управляє п’ятьма філіями – Кропивницькою, Дніпровською, Харківською, Криворізькою і Харківською міською, – зазначили в Газмережі.

Передавати показники лічильників можна з 28 по 5 число кожного місяця.

Передаємо показники через сервіси Нафтогазу

Зробити це можна:

  • на сайті Нафтогазу в розділі Внесення показань: необхідно вказати Особовий рахунок, прізвище власника рахунку та внести показання;
  • через чат-боти ViberTelegram, Messenger: перейдіть за посиланням, натисніть Розпочати, в меню оберіть Передати показання та внесіть дані;
  • в Особистому кабінеті Нафтогазу;
  • на короткий смс-номер 4647: потрібно відправити смс зі своїми показаннями;
  • зателефонувати в контакт-центр: 066-300-2-888; 098-300-2-888; 093-300-2-888.

Як передати показання через Газмережі

Зробити це можна в Особистому кабінеті на сайті Газмережі. Якщо у вас ще немає акаунту, потрібно зареєструватися:

  • Перейдіть за посиланням.
  • Оберіть свого оператора ГРМ.
  • Вкажіть номер особового рахунку.
  • Дайте згоду на обробку даних та натисніть на кнопку Перейти до реєстрації.
  • Внесіть усі необхідні дані та зареєструйтесь.

Після реєстрації, увійдіть до свого особистого кабінету та передайте показники лічильника.

Читайте також
Ціна на газ, тепло та гарячу воду залишиться без змін цієї зими – Шмигаль
Денис Шмигаль

Будинкові лічильники, Газ, Нафтогаз України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Очільник Нафтогазу пояснив, як вдалося достроково виконати план із накопичення газу у сховищах
Олексій Чернишов
Україна виконала план із накопичення природного газу у сховищах – Міненерго
Газ-труби
Спецоперація готувалася тривалий час – Юсов про повернення “вишок Бойка”
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
У Київській області відключено від газопостачання частину споживачів через атаку дронів – Міненергетики
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
Кошти з оплати гарячої води та опалення спрямовують на придбання запасів газу на зиму – КМДА
Газ-труби

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
На Росії знову впав Су-34 | Результати Рамштайн | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
В Сочі палає Роснафта, а в Нагірному Карабасі припинили вогонь? Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
Атака Шахедів на Кременчук та застосування РФ нової ракети! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
Кліщіївки вже немає, а Часів Яр методично знищують: репортаж з передової
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь