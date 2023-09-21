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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань

Обстріли
Фото: Unsplash

Півтора року поспіль Росія обстрілює українські міста.

Багато цивільних не знають про те, як діяти у випадках, якщо ваші вулиці потрапили під артилерійський, мінометний обстріли або під обстріл зі стрілецької зброї.

Що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Що не можна робити під час обстрілів: основні правила

  • Якщо ви перебуваєте в укритті –  не можна виходити з нього раніше ніж за 20 хв після закінчення обстрілу;
  • якщо обстрілюють із Градів, тікайте у будь-яке заглиблене приміщення;
  • не панікуйте, не кричіть та не фотографуйте. Це відволіче вас від найважливішого – порятунку власного життя;
  • не бігайте істерично по всіх вулицях, адже крім того, що ви наразите себе на небезпеку, можете передати цей стан дітям, які й без того перебуватимуть у стані шоку;
  • фотографувати місця прильотів теж не можна, як і надсилати такі дані в мережу;
  • якщо обстріл застав вас у наземному транспорті, негайно зупиніть його (або вимагайте цього від водія).

Що не можна робити під час артобстрілів

  • Не залишайтеся на вулицях. Краще зайдіть у під’їзд. Також не можна ховатися під арками та у підвалах панельних будинків або під стінами будинків із легких конструкцій;
  • автозаправки, автівки, словом, все, що може вибухнути — теж оминайте;
  • при артобстрілах не можна панікувати. Одразу лягайте на землю, якщо квартирні під’їзди або укриття далеко;
  • не говоріть та не телефонуйте. Щоб уберегтися від травми через надлишковий тиск, закрийте вуха та відкрийте рот;
  • після обстрілу завали самостійно розгрібати не можна! Дочекайтеся аварійних і рятувальних служб.

Що не можна робити під час обстрілів стрілецькою зброєю

  • Не зволікайте. Якщо ви перебуваєте у закритому приміщенні, біжіть у ванну;
  • якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, не панікуйте. Впадіть на землю і закрийте голову руками. Краще, якщо ви сховаєтеся за якимось виступом — тротуар, канава, бетонна урна;
  • не використовуйте для укриття споруди на кшталт кіосків або автівок. Саме вони можуть стати мішенями;
  • не піднімайтеся доти, поки повністю не вщухне стрілянина.
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