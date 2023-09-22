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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Хто може служити за місцем проживання: пояснює юрист

Війна
Фото: Unsplash

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє загальна військова мобілізація. Водночас потрібно знати, яким категоріям дозволено служити в лавах Збройних сил за місцем проживання. Хто може служити за місцем проживання – читайте в матеріалі.

Хто може служити за місцем проживання

Юрист Аліна Охтень стверджує, що в Законі України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено, що можуть проходити службу лише за власним бажанням і лише за місцем проживанням такі категорії людей:

  • багатодітні батьки;
  • батьки, що мають дітей з інвалідністю;
  • особи з інвалідністю.

Якщо цей припис закону не було застосовано, то військовий має право звернутися з рапортом до командира частини про переведення служити в регіон за місцем реєстрації.

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Чи можна обирати місце служби під час воєнного стану

Під час воєнного стану військовозобов’язані громадяни, які не підпадають під наведені категорії, не мають змоги обирати частину, у якій вони бажають проходити службу.

Однак кожен вояк може скористатися певною процедурою, аби його перевели у той чи той підрозділ.

Для цього потрібно, щоб командир відповідного підрозділу оформив спеціальний документ, який називається відношення.

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