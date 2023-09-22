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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Нова додаткова винагорода військовим 2023: хто може отримати від 15 до 30 тис. грн

війна
Фото: Unsplash

З лютого військовим, які перебувають у тилу, скасували доплату 30 тисяч гривень. Навесні Верховна рада проголосувала за законопроєкт, який ці виплати повертає, однак не передбачає джерело їхнього фінансування.

Через два з половиною місяці, 28 червня, депутати ухвалили ще одну ініціативу, яка регулює питання виплат (і відпусток). А от у вересні 2023 Кабмін ухвалив Постанову, яка знову чіпляє тему виплат військовослужбовцям. Що відомо про нову додаткову винагороду військовим 2023 –  читайте в матеріалі.

Нова додаткова винагорода військовим 2023

Адвокат Михайло Єремов зазначає, що Кабмін постановою від 15.09.2023 р. № 1001 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 доповнив перелік посад військовослужбовців, які мають право на виплату додаткової винагороди згідно з постановою Кабміну від 28.02.2022 р. № 168 Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану.

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Про які категорії військовослужбовців і які розміри йдеться у новій постанові

За словами експерта, додаткову винагороду встановили як для посад осіб офіцерського складу, так і для посад осіб сержантського складу.

За категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах встановили винагороди в таких розмірах:

  1. Для посад офіцерського складу. Керівники – 25 000 грн. Інструкторсько-викладацький склад: посади в циклових комісіях (за типом кафедри у вищих військових навчальних закладах) – 25 000 грн, начальники та заступники циклових комісій (груп підготовки) 30 000 грн, у навчальних підрозділах – 30 000 грн;
  2. Для сержантського складу. Керівники – 25 000 грн. Інструктори з базовим рівнем підготовки сержантського (старшинського) складу 15 000 грн, інструктори з базовим рівнем підготовки сержантського (старшинського) та інструкторського складу 20 000 грн, з середнім рівнем підготовки сержантського (старшинського) і підвищеним інструкторського складу – 25 000 грн. А от з підвищеним рівнем підготовки сержантського (старшинського) складу й академічним – 30 000 грн.

Також встановили, що військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення.

Його виплачують без урахування додаткової винагороди, за останньою займаною посадою у повному обсязі.

Після перебування у розпорядженні понад два місяці й до закінчення перебування у розпорядженні таким військовослужбовцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20100 грн. Ця постанова набрала чинності 20.09.2023 р. і застосовується в частині виплати додаткової винагороди з 1 червня 2023 року.

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війна, Війна в Україні, Виплати військовим, українські військові
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