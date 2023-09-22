В Україні введуть бальну систему нарахування пенсій у 2024 році: як це працюватиме

В Україні буде оновлення пенсійної системи, запланована індексація пенсій.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну.

– Основна мета – забезпечити, щоб кожний пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% від його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році – це буде не меньше 50% від середньої заробітної плати протягом життя, – наголосив він.

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Шмигаль повідомив, що з 1 березня 2024 року вже вдруге під час війни буде проведена індексація пенсій.

– Наступного року плануємо зробити всю індексацію, як і всю солідарну систему більш справедливою, зрозумілою і прозорою. У нарахуванні пенсії буде запроваджена бальна система, вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію та тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше підтягнуться до сучасного рівня, – додав він.

Як це працюватиме?

Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачували внесок до Пенсійного фонду, який буде перераховано у бали відповідно до співвідношення заробітку людини та середньої зарплати по Україні.

– Якщо ви платили внески з зарплати, яка є середньою по країні, отримаєте 10 балів, вище середньої зарплати отримаєте, наприклад, 12% або ще більше. Менше середньої зарплати – значить буде меньше 10, наприклад, 8. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватися назад вже у пенсію відповідно до актуальної, середньої зарплати буде встановлюватися відповідний розмір пенсії, – каже прем’єр.

Крім того, Шмигаль повідомив, що наступного року на Пенсійний фонд піде 896 млрд грн, що майже на 125 млрд грн більше, ніж було у 2023 році. Ці кошти будуть спрямовані на пенсії, субсидії, соціальне страхування.

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