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Як надіслати запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку

Як надіслати запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку
Фото: Depositphotos

Кожен зареєстрований платник єдиного податку може надіслати запит на отримання від Державної податкової служби України витягу з реєстру платників єдиного податку.

У яких випадках може знадобитися витяг та як надіслати запит на його отримання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке витяг з Держреєстру платників єдиного податку

Це документ, який підтверджує статус фізичної особи-підприємця як платника єдиного податку.

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У витягу міститься така інформація:

  • код ЄДРПОУ або серія та номер паспорта. У разі відмови фізичної особи від присвоєння номера наводяться паспортні дані;
  • найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;
  • податкова адреса суб’єкта господарювання;
  • місце провадження господарської діяльності;
  • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
  • дата реєстрації;
  • ставка єдиного податку;
  • група платника єдиного податку;
  • види господарської діяльності І та ІІ груп;
  • дата виключення з реєстру платників єдиного податку.

Відповідно до норм Податкового кодексу України, кожен зареєстрований платник податку може отримати витяг (як паперовий, так і електронний) з реєстру платників єдиного податку.

Крім того, витяг з реєстру платників ПДВ підтверджує факт перебування фізособи-підприємця на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, а також обрані ним види господарської діяльності.

Як надіслати запит та отримати витяг

Щоб це зробити, заявник повинен особисто (або через законного представника) подати заяву, тобто відправити поштою необхідні документи.

Зробити це можна онлайн, за допомогою Електронного кабінету Державної податкової служби.

Крім того, вам можуть відмовити у наданні послуги, якщо ви не відправите Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Запит є обов’язковим.

Для отримання витягу вам потрібно заповнити запит та звернутися до податкового органу за місцем своєї податкової адреси.

У запиті вам необхідно вказати:

  • найменування контролюючого органу, до якого подається запит;
  • код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки або серія (за наявності) та номер паспорта;
  • спосіб отримання витягу – в електронному форматі чи безпосередньо в контролюючому органі.

Для заповнення запиту перейдіть за посиланням.

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Надіслати запит можна також через Електронний кабінет податкової служби:

  • перейдіть за посиланням;
  • здійсніть вхід до особистого кабінету;
  • перейдіть в меню Заяви, запити для отримання інформації;
  • там створіть, підпишіть електронним підписом та відправте запит до органів ДПС за формою F1302101.

Якщо ви вибрали електронний витяг, то чекайте його у вкладці Вхідні – Вихідні документи.

При цьому роздрукований електронний витяг в паперовому вигляді не вважається оригіналом.

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