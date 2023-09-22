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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як військовослужбовцю змінити частину: до кого звертатися та які документи знадобляться

Як військовослужбовцю змінити частину: до кого звертатися та які документи знадобляться
Фото: Unsplash

Мобілізація в Україні триває. Під час неї формуються нові підрозділи. Під час розподілу не всіх відправляють туди, де їм би хотілося служити. Згодом військові подають рапорти на переведення і сподіваються, що їх прохання задовольнять.

Однак складність полягає в тому, що ухвалення рішення – це певного роду лотерея, терміни якої не регламентуються законодавством, а рішення залежать від командирів на місцях. Як змінити частину військовослужбовцю та що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як змінити частину військовослужбовцю

Адвокатеса Поліна Марченко запевняє, що переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу можливе за наявності відповідних підстав. Однією з таких підстав є сімейні обставини, які необхідно підтвердити військовому. І для того щоб перевестися з однієї військової частини в іншу, необхідно зробити такі дії:

Зараз дивляться
  1. Взяти відношення (документ) військової частини, куди ви хочете перевестись. Це своєрідна згода ВЧ вас прийняти.
  2. Далі необхідно оформити рапорт до командира своєї військової частини із зазначенням сімейних обставин, на підставі яких ви хочете перевестись.
  3. Надайте документи, які підтвердять ці сімейні обставини (довідки й т. д).
  4. Такий рапорт розглядає командир, видається наказ і на підставі нього військовослужбовець може бути переведений до іншої частини.

Як змінити частину військовослужбовцю та які ще можуть бути підстави

Крім сімейних обставин, військовий може перевестися:

  • за станом здоров’я згідно з висновком військової лікарської комісії;
  • у разі службової необхідності;
  • у разі проведення організаційних заходів;
  • за висновком службової характеристики.
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