Як військовослужбовцю змінити частину: до кого звертатися та які документи знадобляться
Мобілізація в Україні триває. Під час неї формуються нові підрозділи. Під час розподілу не всіх відправляють туди, де їм би хотілося служити. Згодом військові подають рапорти на переведення і сподіваються, що їх прохання задовольнять.
Однак складність полягає в тому, що ухвалення рішення – це певного роду лотерея, терміни якої не регламентуються законодавством, а рішення залежать від командирів на місцях. Як змінити частину військовослужбовцю та що для цього потрібно – читайте в матеріалі.
Як змінити частину військовослужбовцю
Адвокатеса Поліна Марченко запевняє, що переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу можливе за наявності відповідних підстав. Однією з таких підстав є сімейні обставини, які необхідно підтвердити військовому. І для того щоб перевестися з однієї військової частини в іншу, необхідно зробити такі дії:
- Взяти відношення (документ) військової частини, куди ви хочете перевестись. Це своєрідна згода ВЧ вас прийняти.
- Далі необхідно оформити рапорт до командира своєї військової частини із зазначенням сімейних обставин, на підставі яких ви хочете перевестись.
- Надайте документи, які підтвердять ці сімейні обставини (довідки й т. д).
- Такий рапорт розглядає командир, видається наказ і на підставі нього військовослужбовець може бути переведений до іншої частини.
Як змінити частину військовослужбовцю та які ще можуть бути підстави
Крім сімейних обставин, військовий може перевестися:
- за станом здоров’я згідно з висновком військової лікарської комісії;
- у разі службової необхідності;
- у разі проведення організаційних заходів;
- за висновком службової характеристики.
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