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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат

гроші, гривні, виплати
Фото: Pixabay

Громадяни України, які від 24 лютого 2022 року вимушено залишили свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.

Допомога на проживання для ВПО – один з найбільш важливих інструментів для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Грошові виплати передбачають: 

  • 2 тис. грн для осіб від 18 років;
  • 3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Ці гроші виплачуються щомісячно. Отримують їх особи, які мають офіційний статус ВПО.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізнавалися, чому відбуваються затримки виплат для ВПО та коли чекати зарахування грошової допомоги на картку.

Виплати для ВПО 2023 – як виплачуються

У Міністерстві соціальної політики України зазначили, що починаючи з 1 серпня 2023 року виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця.

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця і раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Нагадуємо, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не залежить від отриманого доходу.

Чому затримують виплати ВПО – причини

У Мінсоцполітики зазначають, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Тобто усі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають. Просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки.

– Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають у Мінсоцполітики.

Якщо вам тривалий час не надходять виплати, тоді потрібно особисто звертатися для зʼясування причини затримки виплат. Ви можете звернутися за такими номерами:

  • номер гарячої лінії Мінреінтеграції – 15-48;
  • номер Офісу уповноваженого з питань ВПО – +38 (066) 813-62-39.

Після особистого звернення ваші дані перевірять і надішлють кошти!

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Джерело: УНІАН
Війна в Україні, ВПО, Міністерство соцполітики, Соціальні виплати, Україна
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