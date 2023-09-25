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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи бронюють тих, хто не служив: пояснює експерт

Чи бронюють тих, хто не служив: пояснює експерт
Фото: Unsplash

Бронювання працівників державними органами, підприємствами, установами, організаціями є однією із підстав для отримання відстрочки, тому варто приділити увагу також процедурі бронювання працівників, щобільше, ця процедура зазнала нормативних змін з моменту введення воєнного стану. Та от чи підлягають бронюванню працівники під час воєнного стану, які не служили в армії – читайте в матеріалі.

Чи бронюють тих, хто не служив: кого стосується закон

Адвокат Радіон Кирилкін зазначає, що питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час врегульовано Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 Деякі питання реалізації положень Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Порядок визначає бронювання військовозобов’язаних, які працюють:

Зараз дивляться
  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Чи бронюють тих, хто не служив

За словами адвоката, заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. В інтернеті поширена інформація, що бронюванню не підлягають працівники під час воєнного стану, які не служили в армії. Проте зазначеним вище порядком не передбачено такого обмеження щодо бронювання.

Водночас про таке йдеться мова в окремих листах Міноборони, яке слугувало підставою відмови від погодження списків на бронювання з цієї підстави.

Також варто звернути увагу на терміни, які використані в Постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, а саме стосовно військовозобов’язаних. Термін військовозобов’язані стосується осіб, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, призовники – особи, приписані до призовних дільниць.

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