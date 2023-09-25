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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На 1-1,5 градуса вище за норму: синоптики дали прогноз на жовтень

Погода у жовтні 2023
Фото: Pixabay

Погода у жовтні порадує українців незвичним теплом для середини осені.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують середню місячну температуру повітря на рівні +7…+13, що на 1-1,5 градуси вище за норму для цього місяця.

Аномальних опадів не передбачається – місячна кількість у межах норми (31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм).

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Згідно з багаторічними спостереженнями за погодою, в Україні були роки, коли у жовтні температура сягала +26…+34 градусів, а в Криму – до +35, в гірських районах – місцями +20…+21.

Проте бувало, що середина осені більше нагадувала зиму. Синоптики фіксували -4…-16, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах –  місцями -17…-23, а на півдні Криму – від 0 до -3 градусів.

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До речі, на наступні три доби, 26, 17 та 28 вересня, синоптики прогнозують вночі +9…+14, на узбережжі морів – до +18, а вдень +23…+28.

Джерело: Укргідрометцентр
осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди
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