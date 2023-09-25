Соціальна стипендія в Україні 2023: як отримати та розмір

В Україні передбачено кілька видів стипендій для студентів, які навчаються за кошти державного бюджету на денній формі навчання.

Одна з таких – соціальна стипендія. Що таке соціальна стипендія, хто її може отримати та у якому розмірі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соціальна стипендія 2023

Це стабільна, щомісячна виплата, яку отримують студенти, які мають право на пільги.

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Відповідно, її отримують не всі. Вона належить лише певним категоріям учнів:

дітям-сиротам;

які проживають у сім’ях з невеликим доходом;

студентам з інвалідністю;

з досвідом роботи у шахті з важкими та небезпечними умовами, терміном від трьох років та більше;

дітям батьків-ветеранів війни;

переселенцям.

За законом, соціальна стипендія виплачується на підставі державних пільг та гарантій.

Проте, щоб стипендіальна виплата надходила стабільно, студент повинен закривати усі сесії та атестації. В іншому випадку, стипендія не нараховуватиметься.

Щоб отримувати соціальну стипендію, потрібно написати заяву на ім’я ректора щодо надання грошової виплати.

У заяві вказується ПІБ, дата народження, адреса за місцем прописки, документ, що підтверджує надання соціальної стипендії.

Також може знадобитися копія паспорта, ІПН та документа для підтвердження пільгової категорії. Після цього студенту нараховується соціальна стипендія від закладу вищої освіти.

Також в Україні передбачені соціальні стипендії від президента та Верховної Ради.

Такі стипендії можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Крім того, соціальна стипендія від ВР призначається та виплачується додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юрособами (зокрема й академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.

Розмір соціальної стипендії 2023

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в установах професійної вищої та вищої освіти:

у віці до 18 років – стипендії збільшуються до 4 250 грн ;

– стипендії збільшуються до ; у віці від 18 до 23 років – стипендії збільшуються до 4 026 грн.

Стипендії в Україні 2023

Загалом, в Україні передбачено кілька видів стипендій:

академічна – отримують студенти, які успішно проходять атестацію по семестрах. Вона поділяється на звичайну та підвищену

– отримують студенти, які успішно проходять атестацію по семестрах. Вона поділяється на звичайну та соціальна – надається студентам, які мають право на пільги. Проте, якщо учень провалить сесію, виплати припиняються;

– надається студентам, які мають право на пільги. Проте, якщо учень провалить сесію, виплати припиняються; президентська – призначена для заохочення студентів, які визнані переможцями Всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Розмір стипендії залежить від конкурсу та закладу освіти.

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