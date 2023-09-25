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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як призначатимуть субсидію на опалювальний сезон 2023-2024: все, що потрібно знати

Як призначатимуть субсидію на опалювальний сезон 2023-2024: все, що потрібно знати
Фото: Unsplash

Зовсім скоро в Україні розпочнеться новий опалювальний сезон. Більшості громадян субсидію призначать автоматично. Втім, є й ті, кому необхідно звернутися за її призначенням. Як призначатимуть субсидію на опалювальний сезон 2023-2024 – читайте в матеріалі.

Як призначатимуть субсидію у 2023-2024

Пенсійний фонд цьогоріч розрахує житлову субсидію на опалювальний період 2023-2024 років без звернення громадян. Про це пресслужба ПФУ заявила у Фейсбуці.

Повідомляється, що на опалювальний період 2023-2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 грн.

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У Фонді також зазначили, що громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися по виплату не потрібно.

Також у ПФУ стверджують, що субсидія на оплат житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня, на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня).

Розмір субсидії 2023-2024 

У розрахунку житлової субсидії з жовтня будуть враховані доходи членів домогосподарства за I та II квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії будуть враховані в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо заяву та декларацію потрібно подати до кінця календарного року.

Як оформити субсидію у 2023 році

Для цього можна подати спрощену заяву в один клік. Зробити це можна в електронній формі кількома способами:

  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • мобільний додаток Пенсійного фонду України;
  • портал Дія.

Якщо ви хочете подати заяву у паперовій формі, потрібно звернутися до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

У заяву необхідно внести:

  • ПІБ;
  • серію та номер паспорта;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • адресу та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву.
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Гроші, Пенсійний фонд, Субсидії
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