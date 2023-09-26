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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Що робити, якщо загубив паспорт – алгоритм дій та поради юриста

Паспорт громадянина України
Фото: Getty Images

Втрата паспорта – неприємність, яка може статися з кожним. Якщо ваш паспорт вкрали, зіпсували чи ви просто його загубили, необхідно терміново звернутися до найближчого підрозділу ДМС України.

Факти ICTV дізнавалися, що потрібно робити, якщо загубив паспорт під час війни, та де оформити нові документи.

Загубив паспорт: що робити

Паспорт – документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Без цього документа українці втрачають свободу пересування, доступ до соціальних виплат тощо.

Зараз дивляться

Юрист та адвокат Рослислав Кравець зазначає, що якщо ви зрозуміли, що загубили паспорт громадянина України чи у вас його викрали, необхідно негайно звернутися до органів Національної поліції та повідомити про це.

– Це допоможе надалі оскаржити будь-які угоди, які зловмисники можуть укласти з вашим втраченим паспортом, та захистити свої банківські рахунки. Поліція внесе ваш документ в Реєстр втрачених паспортів, – каже юрист.

Далі вам потрібно:

  • звернутися до найближчого підрозділу ДМС України (незалежно від місця реєстрації);
  • подати відповідну заяву про втрату паспорта.

Також заяву можна подати у будь-якому центрі надання адмінпослуг (ЦНАП), але за умови, що там є технічна можливість оформлення біометричних документів, або Паспортному сервісі.

Вам мають видати тимчасове посвідчення.

Щоби відновити паспорт, до підрозділу ДМС України необхідно подати пакет документів:

  • копію втраченого паспорта (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;
  • довідку про реєстрацію місця проживання;
  • свідоцтво про шлюб (за наявності);
  • водійське посвідчення (за наявності);
  • закордонний паспорт громадянина України (за наявності).

Встановленого переліку документів немає. Ви маєте надати усі наявні документи, які так чи інакше можуть підтвердити вашу особу.

– Процедура відновлення паспорта громадянина України займе від 1 до 2 місяців. Це залежить від того, де громадянин України отримував свій паспорт: на підконтрольній чи непідконтрольній Україні території, – каже юрист.

Річ у тім, що українців, які отримували паспорт на непідконтрольній Україні території (починаючи з 2014 року), немає в електронній системі Єдиного демографічного реєстру. Відповідно, потрібно буде проходити процедуру встановлення особи. А це займе певний час.

Крім того, для встановлення особи, українці, які отримували паспорт на непідконтрольній території, мають надати більший пакет документів (точніше, усі, які стосуються людини). Зокрема:

  • дипломи про закінчення школи та університету;
  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про народження;
  • водійське посвідчення;
  • будь-які інші документи, які можуть так чи інакше підтвердити особу.
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