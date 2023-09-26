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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У 2024 році в Україні проведуть пілотну ДПА у 4 класах: що відомо та предмети

Школа
Фото: УНІАН

В Україні планують провести експериментальну державну підсумкову атестацію (ДПА) в 2024 році в деяких 4 класах.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, Міносвіти поступово рухається “до формування нової моделі ДПА”. Саме тому наступного року планується пілотний проєкт ДПА.

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– У 2024 році… Український центр оцінювання якості освіти планує зробити пілотну ДПА у деяких 4 класах. Важливо, що це жодним чином не впливатиме на подальше навчання учнівства, – наголосив Лісовий.

За його словами, така атестація потрібна для моніторингу якості освіти в початковій школі та для коригування освітньої політики в разі потреби.

Що відомо про ДПА 2024 для четвертих класів

Деталі пілотного ДПА 2024 повідомила сьогодні на пресконференції директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Вона пояснила, що протягом багатьох років ДПА для 4 класів проводили за допомогою інструментів, які розробляли самі школи.

Тепер же готують експеримент для шкіл, які погодяться взяти в ньому участь.

У 2024 році близько 2 тис. учнів початкової школи в межах пілоту пройдуть підсумкову атестацію за двома галузями:

  • мовно-літературною (українська мова та читання);
  • математичною (математика).

– З наступного року ми хочемо провести маленький експеримент, пілотування, де загалом буде не більше ніж 2 тис. учасників. Це будуть ті заклади, які будуть готові, проявлять бажання з нами співпрацювати, – зазначила Вакуленко.

ДПА для 4 класів

Фото: Скриншот з відео пресконференції

УЦОЯО розробить матеріали для оцінювання, завдання та рекомендації, як проводити атестацію. А далі фахівці зберуть відгуки вчителів, наскільки комфортно їм було проводити таке тестування.

Держава отримає дані про стан початкової освіти та необхідні кроки для її покращення. Це буде перший крок для створення ДПА в новому стандартизованому форматі.

– Про жоден формат ЗНО для учнів початкової школи не йдеться. Не йдеться про те, що в нас будуть певні інструктори в закладах освіти, нагляд тощо. Ми говоримо про те, щоб надати закладам освіти однакові інструменти та спосіб аналізу інформації за отриманими результатами. Щоб стандартизувати зміст і процедури проведення ДПА, – заявила Вакуленко.

У майбутньому планують повернути підсумкову атестацію і для базової освіти. Однак у 2024 році атестацію у 9 та 11 класах ще не проводитимуть. Буде лише пілот для 4 класів.

Як відомо, в 2023 році учнів 4 і 9 класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації. Таке рішення ухвалили через воєнний стан.

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Джерело: Укрінформ
Міносвіти, Оксен Лісовий, Початкова школа, Школа, Школи
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